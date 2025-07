Exportaciones de carne: la Cuota Hilton 2024/25 se cubrió al 100% y generó U$S 350 millones





Desde que Argentina comenzó a enviar carne a Europa a través de la denominada “Cuota Hilton”, este cupo de comercio exterior hacia el viejo continente ha sido considerado un termómetro para medir el momento de las exportaciones de los frigoríficos argentinos.

En ese sentido, la finalización del ciclo 2024/25 dejó buenas noticias: la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que Argentina ejecutó el total de la Cuota Hilton, con el embarque de 29.350,4 toneladas que partieron hacia la Unión Europea.

Cabe recordar que el monto total habilitado para la UE es de 29.389 toneladas. A esto hay que sumar las 111 toneladas que adiciona el Reino Unido (antes del Brexit estaban dentro de la Cuota), por lo que el cupo total es de 29.500 (y se cumplió casi en su totalidad, ya que partieron 29.461,4 toneladas).

EL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA HILTON

Vale mencionar que, si bien Argentina cada año tiene abierto este cupo -recientemente se repartieron las toneladas entre los frigoríficos y exportadores del ciclo 2025/26-, no siempre se logra completar al 100%.

Por el contrario, en los últimos años han sido más los ejercicios en que no se llegó a cubrir. “De los ultimos siete años, solo la cumplimos tres veces al 100%: 2018/19, 2022/23 y 2024/25″, repasó con algarabía una fuente de la Secretaría de Agricultura.

Un aspecto importante en este contexto es que Argentina pudo aprovechar los excelentes precios que se pagaron a partir de abril último por los cortes del denominado “rump & loin”: lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados.

La Cuota Hilton precisamente se distingue porque se trata de cortes sin hueso, de alta calidad, y producidos 100% a pasto, y que tiene una preferencia arancelaria del 20%.

Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global concedida por la Unión Europa; los demás países beneficiarios de la cuota son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).

LOS PRECIOS HISTÓRICOS DE LA CUOTA HILTON

En los últimos meses, el valor por tonelada se ubicó en torno a U$S 18.000, muy por encima del promedio de los últimos años que se ubica entre U$S 10.000 y U$S 12.000.

De esta manera, la temporada 2024/25 cerró con un negocio global para los frigoríficos y proyectos de productores de U$S 350 millones.

Argentina refuerza su lugar como productora de carnes de alta calidad. El Gobierno Nacional trabaja día a día para simplificar y desburocratizar la cadena, permitiéndole a los productores ser los artífices de su crecimiento. Más información https://t.co/ETtd19h3hM pic.twitter.com/KocrV6iEUi — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (@agriculturaar) July 10, 2025

Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia, España, Grecia y Portugal.

Dicha información ya se encuentra disponible, con actualización mensual, en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Argentina (www.vuce.gob.ar), donde además se pueden consultar por posición arancelaria todos los productos sujetos a cuotas con preferencia de ingreso a determinados mercados externos.

COMENZÓ EL NUEVO CICLO DE LA CUOTA HILTON

Por otro lado, como se mencionó, ya se distribuyó también el cupo arancelario para el ciclo comercial 2025/26, que comenzó a operar a partir del 1° de julio.

En total, 69 empresas resultaron beneficiarias, entre establecimientos frigoríficos y grupos de productores exportadores, sumando a siete nuevos participantes para este período.

Exportaciones de carne: con 7 nuevos adjudicatarios, el Gobierno repartió la Cuota Hilton 2025/26

Los buenos precios se mantienen y eso hace que la ejecución de la cuota vaya a pasos adelantados: en solo 10 días, Argentina ya se cubrió el 8,5% del total, con cotizaciones promedio que continúan en torno a los U$S 18.000 por tonelada.

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR

RELACIONADOS