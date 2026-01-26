La Sociedad Rural Argentina (SRA) envió sus “más sinceras felicitaciones” a dos empresas cabañeras argentinas que lograron el mejor reconocimiento que se puede obtener a nivel mundial por uno de sus ejemplares bovinos.

Se trata de las familias Ferrero y Eyherabide: su vaca “Leave Blancanieves” fue distinguida con el máximo galardón global de la raza Shorthorn; es decir, “Champion of the World 2025”.

Si bien el premio fue otorgado en diciembre, desde la Rural decidieron hacer pública su felicitación durante el fin de semana pasado.

Shorthorn, la “raza madre” de la ganadería argentina que ahora busca un “plus” para seguir creciendo

“Este reconocimiento internacional honra no solo el esfuerzo, la dedicación y la visión de quienes integran ambos establecimientos, sino que también enaltece a la ganadería argentina, reafirmando su prestigio y competitividad en los más altos escenarios del mundo”, resaltaron.

Y agregaron: “A lo largo de los años, ambas familias han demostrado un compromiso permanente con la excelencia genética, el trabajo responsable y en equipo, y una profunda pasión por la ganadería”.

“Por todo ello, celebramos esta premiación y hacemos llegar su reconocimiento y cordial saludo a ambas familias, augurándoles nuevos y renovados éxitos”, cerraron.

Con información de INFOCAMPO

