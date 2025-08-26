Europa quiso frenar a los coches eléctricos chinos y solo consiguió que nos invadieran con híbridos



Los aranceles impuestos por la Unión Europea a los coches eléctricos chinos no han tenido el efecto esperado. Lejos de frenar su avance, han impulsado una avalancha de híbridos enchufables mucho más competitivos en precio, que ya están entre los más vendidos de Europa y amenazan a fabricantes históricos.

Nota original en: GIZMODO