Estos paneles solares transparentes generan electricidad desde ventanas



Estos paneles solares transparentes se pueden implementar fácilmente en una variedad de configuraciones, que van desde rascacielos con ventanas grandes hasta un dispositivo móvil como un teléfono, una computadora portátil o un lector electrónico.

Como estas ventanas de energía solar pueden simplemente reemplazar las ventanas de vidrio tradicionales en oficinas y hogares, la tecnología tiene el potencial de convertir virtualmente todos los edificios del mundo en un productor de energía solar.

El futuro de la tecnología solar transparente:

El potencial para generar energía limpia y renovable a partir del sol es enorme con paneles solares transparentes, considerando la cantidad de rascacielos y edificios que ya existen o están en construcción con una gran cantidad de superficie de vidrio.

El concentrador puede recolectar energía solar sin afectar la transmisión de luz. La tecnología utiliza moléculas orgánicas que absorben longitudes de onda de luz que son invisibles para el ojo humano, como la luz infrarroja y ultravioleta.

La captación con paneles Solares Transparentes sería, por tanto, más eficiente y estéticamente agradable, sin alterar el diseño arquitectónico. Además, esta tecnología podría integrarse fácilmente en edificios antiguos.

Vía: Noticiasambientales

Fuente: NuestroClima.com