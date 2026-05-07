Este viernes se celebrará la Noche de los Museos en San Lorenzo



De 20 a 22 h el ingreso a los establecimientos del Complejo Museológico será gratuito, para que todo el mundo pueda apreciar el patrimonio histórico que atesora la ciudad. Habrá visitas guiadas y una intervención teatral sobre el origen de San Lorenzo a cargo de actores y actrices de nuestra ciudad.

Este viernes 8 de mayo de 20 a 22 h se celebrará la Noche de los Museos en San Lorenzo, para que todo el mundo pueda apreciar el tesoro histórico de la ciudad con entrada libre y gratuita. En este marco, habrá visitas guiadas y una intervención teatral a cargo de la compañía del actor Mariano Rey, enfocada en los frailes de San Lorenzo y la formación del poblado histórico.

La última gran incorporación al acervo museológico local es “Universo San Martín”, una muestra desplegada en el Convento San Carlos, que cuenta con elementos personales del Padre de la Patria, entre otras reliquias.

La exposición, inaugurada el 20 de junio pasado en el marco de la conmemoración del Día de la Bandera, está compuesta por diferentes estaciones. La Isla Roja contiene material bélico del Combate de San Lorenzo; la Isla Azul, vestimentas y utensilios litúrgicos empleados en el tedeum posterior a la justa militar y la Isla Rosa, objetos del Libertador de Medio Continente. La Isla Verde, en tanto, exhibe una carta original de San Martín, trasladada desde el Convento San Francisco de Santa Fe; y la Isla Gris, un trozo del Pino Histórico.

El circuito incluye la exhibición de una réplica del sable corvo del libertador, la celda del Capitán Bermúdez y diez estaciones Oculus Reef de realidad virtual, que ofrecerán una experiencia inmersiva en el entorno del enfrentamiento militar.

Además del Museo Conventual San Carlos, su muestra “Universo San Martín” y de Cartas Históricas, se podrán visitar el Museo Sanmartiniano de dioramas; el Museo de Árboles Históricos, con gigantografías de ejemplares de todo el país; y el Museo de Historia Regional.