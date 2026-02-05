Este viernes 6 habrá más actividades conmemorativas del Combate de San Lorenzo



Desde las 19.30 h la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín desde Moreno hasta el Paseo del Pino, donde ejecutará un repertorio de marchas y canciones populares. Luego, a las 21.30 h, en el Convento San Carlos se celebrará la ceremonia de cambio de guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Tras la celebración de actos protocolares el martes 3, este viernes por la tarde San Lorenzo continuará conmemorando el 213º aniversario del único combate de San Martín en suelo patrio. Desde las 19.30 la Fanfarria Alto Perú desfilará por la avenida San Martín desde Moreno hasta el Paseo del Pino, donde ejecutará un repertorio de marchas y canciones populares. Luego, a las 21.30, en el Convento San Carlos se celebrará la ceremonia de cambio de guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo.

La gran cita será el acto central, que tendrá lugar el sábado a partir de las 19 h, en el Campo de la Gloria, donde se realizará la imponente carga de caballería y el tradicional desfile cívico militar, entre otras atracciones.

Cabe recordar que el martes por la mañana, con la presencia del intendente Leonardo Raimundo, la Municipalidad efectuó una serie de izamientos en la Plaza San Martín, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria. Luego tuvo lugar un homenaje en el cementerio del Convento San Carlos, donde descansan los restos del Sargento Cabral y los demás granaderos caídos en combate. Allí se colocaron coronas de flores y se ejecutó el toque de silencio.

Desde la Municipalidad de San Lorenzo se invita a los vecinos a participar de las actividades con las que se rendirá homenaje a San Martín, sus granaderos y los voluntarios sanlorencinos que protagonizaron la gesta del 3 de febrero de 1813.