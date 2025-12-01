Este martes en el Paseo del Pino, se realizará una actividad de concientización sobre el VIH Sida



Desde las 10 h, personal de la Secretaría de Salud brindará información, y entregará folletería y preservativos. La acción se desarrollará en el marco del Día Mundial del Sida.

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1º de diciembre, la Municipalidad realizará una actividad de concientización sobre la enfermedad este martes de 10 a 12 h en el Paseo del Pino.

Profesionales de la Secretaría de Salud brindarán información y entregarán folletería informativa a los transeúntes. Primordialmente, harán hincapié en la importancia vital del uso del preservativo y repartirán profilácticos.

La acción estaba prevista para hoy, pero debió ser reprogramada por razones meteorológicas.

VIH y Sida

El VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es un virus que afecta al sistema inmunológico reduciendo las defensas del organismo. Cuando estas están muy disminuidas se desarrolla el Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

Cómo se transmite

Por relaciones del mismo o distinto sexo, por vía vaginal, anal y oral sin protección cuando una de las personas vive con VIH.

Por compartir jeringas, agujas, y/o elementos cortantes que hayan estado en contacto con sangre de una persona con VIH.

De una mujer con VIH a su hijo/a durante el embarazo, el parto y/o la lactancia.

La utilización del preservativo durante las relaciones sexuales es el método más eficaz para prevenir la infección por VIH, y además previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

Este martes en el Paseo del Pino, se realizará una actividad de concientización sobre el VIH Sida .