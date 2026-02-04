La ola polar en el sur de Florida, Estados Unidos, provocó un hecho insólito: la caída de docenas de iguanas verdes «congeladas» desde los árboles. Ante esta situación, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) activó una campaña de recolección de ejemplares que se encuentren en la vía pública o en los patios de las casas.

El objetivo de FWC es prever el bienestar animal y el control ambiental. La campaña emitió una orden ejecutiva temporal que permitió a los residentes sin licencia capturar y trasladar a las iguanas hasta los puntos designados, siempre bajo supervisión técnica.

Según Naples Daily News, el destino de las iguanas recogidas es la eutanasia ética para evitar sufrimiento, aunque una minoría se transfiere a personas con permisos oficiales para su comercialización legal fuera de Florida.

Jessica Kilgore, especialista de Iguana Solutions, relató a Local 10 News que en ocasiones anteriores ha observado episodios similares durante heladas intensas. “La última vez encontré la mayoría de mis iguanas congeladas cerca de la playa. Creo que el aire frío junto al agua es aún peor para ellas y el viento intenso las derriba de los árboles”, relató.

El impacto del frío no se limita a las iguanas. Ian Bartoszek, coordinador ambiental del Conservancy of Southwest Florida, declaró a The News-Press que estas temperaturas pueden resultar letales para la pitón birmana, otra especie invasora relevante.

Sin embargo, informes recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) citados en el mismo medio advierten que algunos ejemplares han desarrollado adaptaciones genéticas que les permiten resistir mejor el frío. “Esta evidencia sugiere que, como mínimo, las pitones podrían soportar condiciones climáticas más septentrionales que las que encuentran en la actualidad al sur del lago Okeechobee”, precisó el USGS.

El control responsable de la iguana verde y de otras especies invasoras se ha consolidado como una prioridad en el sur de Florida, gracias al esfuerzo mancomunado de autoridades, especialistas y ciudadanos que participan en las campañas oficiales y voluntarias. ​ ROSARIOPLUS