Está en plena construcción el jardín maternal para la zona sur



La Municipalidad de San Lorenzo es uno de los pocos municipios en la provincia que cuenta con estos espacios para la primera infancia. “Es una obra de 330 millones de pesos para complementar y reforzar el servicio educativo para los más pequeños”, destacó el intendente Raimundo.

El intendente Leonardo Raimundo visitó la obra de construcción del edificio que albergará el jardín maternal de la zona sur de San Lorenzo.

“Muy pocos municipios en la provincia tienen jardines maternales municipales gratuitos”, recalcó Raimundo de visita en el lugar, en calle Balcarce al 500, en barrio Rivadavia.

“El jardín maternal es muy importante como el primer paso en la educación, en la socialización de los niños fuera de su casa”, destacó el intendente, quien apuntó que “esta obra de 330 millones de pesos de inversión viene a complementar y a reforzar el enorme servicio que hace el municipio en materia de educación de los más pequeños, que también es una forma de ayudar a los padres porque es para familias trabajadoras”.

La Municipalidad de San Lorenzo cuenta con seis jardines maternales al que asisten niños y niñas de manera totalmente gratuita. Ellos se encuentran en los barrios Norte, Fonavi Oeste, Bouchard, Mitre, Alem y José Hernández.

