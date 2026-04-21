Está en marcha la edición 2026 del Presupuesto Participativo



La presentación del programa se llevó a cabo este lunes por la tarde en la biblioteca del Centro Cultural. Las propuestas, comunitarias e institucionales, se pueden presentar hasta el 31 de mayo próximo en https://pp.sanlorenzo.gob.ar/. El año próximo serán ejecutadas por la Municipalidad.

Este lunes por la tarde en la biblioteca del Centro Cultural se llevó a cabo la jornada de lanzamiento del Presupuesto Participativo 2026, programa de participación ciudadana articulado por la Secretaría de Coordinación General de la Municipalidad de San Lorenzo. De forma simultánea se efectuó la apertura de la etapa de presentación de proyectos a través de la página web https://pp.sanlorenzo.gob.ar/.

En la jornada inaugural estuvieron presentes el intendente Leonardo Raimundo; el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral, representantes de instituciones y un importante número de vecinos.

En este marco, miembros del equipo técnico del PP, coordinado por Iris Moreyra, brindaron información acerca del programa y explicaron la forma en que se deben presentar los proyectos -comunitarios e institucionales- con plazo abierto hasta el 31 de mayo.

Antes, el secretario Cabral dio la bienvenida a los presentes y enumeró los proyectos elegidos en 2025, que ya han sido concretados o se encuentran en plena ejecución.

Por su parte, el primer mandatario local destacó el valor social del Presupuesto Participativo en sus tres fases, institucional, comunitaria y joven -que se ejecuta de forma separada, junto a las comunidades escolares-. “Es una herramienta democrática que les permite a los ciudadanos y a las instituciones decidir de forma directa cuáles son las grandes pequeñas cosas que hacen falta. Es un programa que da respuestas, funciona bien, y es por eso que tantos vecinos han venido hoy a esta presentación”.

“Debemos tener una visión integral de la ciudad y esta herramienta nos ayuda un poquito. Escucharlos a ustedes desde el sentido común, desde la perspectiva de que todos tenemos un poquito de razón, experiencia e ideas, le hace bien a la ciudad”, concluyó el mandatario.

Cómo sigue el PP

Una vez finalizada la fase inicial, todas las propuestas presentadas pasarán a la etapa de factibilidad. En este período, las distintas secretarías municipales evaluarán con base en criterios específicos (jurisdicción, temporalidad, monto, técnico) si la ejecución de los proyectos es o no viable.

Los que resulten factibles pasarán a la etapa de votación, en la que podrán ser votados por todos los vecinos mayores de 16 años.

Finalmente, cerrada la elección, se realizará el escrutinio definitivo y las acciones y obras que obtengan más votos, hasta agotar el presupuesto asignado (de 117.000.000 pesos) serán ejecutadas por la Municipalidad en 2027.

Pueden participar ciudadanos sanlorencinos mayores de 16 años, asociaciones vecinales, clubes sociales y deportivos, instituciones y asociaciones civiles.