España quiere romper la barrera de las dos horas entre Madrid y Barcelona: el plan que pasa por mirar a China



Reducir el viaje Madrid–Barcelona por debajo de las dos horas no depende solo de la infraestructura. El verdadero cuello de botella está en los trenes. El plan AV350 apunta a una decisión incómoda: recurrir a fabricantes chinos capaces de suministrar material de 350 km/h a tiempo.

Nota original en: GIZMODO