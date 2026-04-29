El endeudamiento de los trabajadores alcanzó niveles críticos en Santa Fe y encendió señales de alarma en el gobierno provincial. Según datos oficiales, el 33% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y unos 12.000 agentes ven afectado más del 25% de sus ingresos por esas obligaciones. La situación también impacta en 7.000 jubilados y en más de 60.000 trabajadores del sector privado y autónomos.

El fenómeno no es aislado. A nivel nacional, la morosidad en créditos familiares trepó del 10,6% en enero al 11,2%, mientras que en el segmento no bancario la irregularidad alcanza el 30%. En paralelo, crecen los procesos de concurso y quiebra de personas físicas, reflejando el deterioro de la capacidad de pago en amplios sectores.

En este contexto, el gobierno santafesino presentó el Plan de Protección de los Ingresos de los Trabajadores, una batería de medidas orientadas a reducir el impacto del endeudamiento sobre los salarios. El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Pablo Olivares, y la secretaria de Función Pública, Malena Azario.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la reducción del límite de afectación del salario por deudas: pasará del 50% al 25%. Esto implica que los trabajadores no podrán comprometer más de un cuarto de sus ingresos en descuentos por créditos, con el objetivo de preservar poder adquisitivo y sostener el consumo.

A su vez, se impulsará la refinanciación de deudas para que quienes hoy superan ese umbral puedan reestructurar sus pagos en mejores condiciones de plazo y tasa. El esquema prevé tanto la intervención de las entidades acreedoras actuales como la posibilidad de trasladar las deudas a otras instituciones que ofrezcan condiciones más favorables.

El plan también incluye una línea de crédito a tasa bonificada, con hasta 60 cuotas y dos meses de gracia, destinada a cancelar deudas acumuladas. Para el sector privado, se suman herramientas específicas como financiamiento a través del Banco de Santa Fe, acuerdos con entidades financieras y programas de desendeudamiento impulsados junto a organizaciones empresarias.

“La macroeconomía tiene efectos colaterales y este es uno de ellos”, señaló Olivares, quien subrayó que la intención es ordenar el sistema de descuentos y aliviar la presión sobre los ingresos.

HERRAMIENTAS PARA EL SECTOR PRIVADO

Para trabajadores privados y autónomos, el plan incorpora instrumentos específicos. Entre ellos, una línea del Banco de Santa Fe para cancelar deudas a largo plazo -de hasta cinco años- con tasas por debajo del promedio del mercado; la articulación con cámaras empresariales para promover programas sectoriales de desendeudamiento; y la convocatoria a entidades financieras para ampliar la oferta de créditos de consolidación.

Además, el Banco Solidario activará medidas orientadas a sectores con ingresos irregulares o intermitentes, que suelen tener mayores dificultades para acceder al sistema financiero tradicional.

CÓMO ACCEDER

Los empleados públicos y jubilados podrán iniciar el trámite de manera digital a través del portal oficial de la provincia, utilizando su ID Ciudadana. Una vez completada la solicitud, serán contactados para avanzar con el proceso.

En el caso de trabajadores privados y autónomos, la gestión se realizará a través de las plataformas del agente financiero correspondiente, con seguimiento del Gobierno Provincial. Tras el análisis del perfil crediticio, se informarán las condiciones y los pasos a seguir para acceder a los beneficios. ​ ROSARIOPLUS