¡Ya está al aire el podcast humanista favorito de la internet, transmitiendo desde Gran Canaria, España!

Programación

Especial con K-Puente y el 60° aniversario del establecimiento de la Comunidad Coreana en Canarias, con Helena Falcón, Talía Echevarría, Roxana Astudillo, Paula Curbelo y Bárbara Santana y contarnos sobre la celebración del Grand Fest 60 Aniversario, el próximo sábado 09 de mayo de 2026 (de 13:00 a 20:00 horas), en Plaza de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Se leerá un comunicado del Consulado de la República de Corea en Las Palmas de Gran Canaria.

Café y Arte, desde Colombia, con Luis Carlos Zamora Cano, poeta y activista de Pereira y Carlos Jiménez del dúo ‘Voces del Ayer’.

La Agenda Cultural de Helena Falcón, un recorrido sonoro por el Archipiélago Canario y

Pressenza, La Puerta Abierta, Noviolencia Activa Berlín 2027 y noticias de Radio Gaza y el mundo.

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