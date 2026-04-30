Encuéntame en Las Ondas con K-Puente y el 60º aniversario Asentamiento Comunidad Coreana en Canarias
Especial con K-Puente y el 60° aniversario del establecimiento de la Comunidad Coreana en Canarias, con Helena Falcón, Talía Echevarría, Roxana Astudillo, Paula Curbelo y Bárbara Santana y contarnos sobre la celebración del Grand Fest 60 Aniversario, el próximo sábado 09 de mayo de 2026 (de 13:00 a 20:00 horas), en Plaza de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria. Se leerá un comunicado del Consulado de la República de Corea en Las Palmas de Gran Canaria.
Café y Arte, desde Colombia, con Luis Carlos Zamora Cano, poeta y activista de Pereira y Carlos Jiménez del dúo ‘Voces del Ayer’.
La Agenda Cultural de Helena Falcón, un recorrido sonoro por el Archipiélago Canario y
Pressenza, La Puerta Abierta, Noviolencia Activa Berlín 2027 y noticias de Radio Gaza y el mundo.
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PRESSENZA – Humanismo y Espiritualidad. Leer más