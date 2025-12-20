Noticias de Rosario y región



Un hombre residente en la ciudad de Reconquista está internado en un hospital local tras confirmarse que es el primer caso humano de Encefalitis Equina del Oeste (EEO) detectado en el país en 27 años, informaron hoy los ministerios de Salud de la Nación y la provincia de Santa Fe.

La cartera sanitaria nacional confirmó que se “obtuvieron resultados positivos” para EEO en muestras provenientes de un paciente que reside en el departamento de General Obligado, provincia de Santa Fe, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) registró previamente casos de la enfermedad en equinos lo que activó la “Alerta Epidemiológica” y su consecuente vigilancia epidemiológica en humanos.

El diagnóstico se obtuvo a partir de muestras que remitió el Hospital Público “Olga Stucky de Rizzi”, de Reconquista, cabecera del departamento donde reside el paciente que se encuentra internado y evoluciona favorablemente.

Dado la alerta emitida, el caso “se abordó como sospechoso ante los síntomas que presentaba y el antecedente de residencia en una región donde hubo casos confirmados en equinos” y sus muestras fueron derivadas al Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” de la ANLIS Malbrán, en Pergamino.

La EEO es una enfermedad causada por un virus que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados que actúan como vectores, principalmente en áreas rurales, detalló la cartera sanitaria nacional.

En humanos, la enfermedad tiene un período de incubación de dos a diez días, la mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan como cuadros leves con fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven espontáneamente en siete a diez días.

El 30 de noviembre pasado, luego de que el Senasa declarara el estado de emergencia sanitaria, el profesor titular de la Cátedra de Salud y Producción Equina de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto García Liñeiro, había señalado que “no se trata de una afección grave para la salud de seres humanos”.

Senasa informó esta tarde que desde el inicio de la emergencia se confirmaron un total de 922 brotes positivos, 28 por diagnóstico de laboratorio y 894 por diagnóstico clínico (por sintomatología y nexo epidemiológico).

Las provincias con casos notificados son: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, Formosa, Río Negro, San Luis, Jujuy, Misiones, Mendoza, San Luis y Neuquén.

Para más información de la evolución de la enfermedad en equinos y recomendaciones de sanidad animal, se sugiere consultar la web del organismo nacional: https://www.argentina.gob.ar/senasa.

Fuente: Télam

