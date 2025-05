La Bolsa de Cereales de Buenos Aires publicó su informe de cierre de campaña de girasol, en el que destacó numerosos datos que ratifican que la campaña 2024/25 quedará entre las mejores de la historia.

En concreto, el reporte de la entidad porteña analiza diversos indicadores de lo que fue la cosecha que acaba de terminar, entre los que se destacan los siguientes:

1) LA SIEMBRA DE GIRASOL

Se sembraron 2,05 millones de hectáreas, un 10,8% más que la campaña previa, en lo que constituye la segunda superficie más alta desde que la Bolsa de Buenos Aires realiza su Panorama Agrícola Semanal (PAS).

En este marco, se destacan importantes expansiones de superficie sobre Santa Fe y otras zonas que no son tradicionalmente girasoleras en el centro y oeste del área agrícola, como el centro-norte de Córdoba.

2) LOS RINDES DEL GIRASOL

Según la Bolsa, “el período crítico se desarrolló con buena oferta hídrica y por fuera de los meses atravesados por estrés térmico e hídrico durante la temporada estival”.

Por este motivo, e incluso a pesar de los temporales relevados hacia el final del ciclo, el rendimiento promedio nacional se posicionó en 23,4 quintales por hectárea, marcando un récord en los registros de esta entidad.

El máximo anterior era el de 2014/15, con 22,2 qq/ha.

3) LA COSECHA DE GIRASOL

De esta manera, el volumen nacional de producción alcanzó 4,7 millones de toneladas, lo que constituye también un récord en las estadísticas de la Bolsa, pero no es el máximo histórico, ya que a mediados de los ’90 el volumen del girasol superó varias veces los 6 millones de toneladas, e incluso hasta los 7 millones.

La cosecha se ubicó así 30,6% por encima del año pasado y superó al anterior máximo relevado por la Bolsa: 4,6 millones de toneladas en el ciclo 2022/23.

4) APORTE ECONÓMICO DEL GIRASOL

El volumen mencionado generaría que la economía argentina reciba un 53% más en comparación con la campaña anterior, con un total de U$S 2.042 millones.

Este derrame del producto bruto girasolero, de todos modos, no es el mayor registrado, ya que recientemente hubo otras campañas en que se superaron también con creces los U$S 2.000 millones, pero no por el volumen cosechado, sino más bien por precios internacionales muy superiores a los actuales.

5) EXPORTACIONES Y RECAUDACIÓN DEL GIRASOL

En exportaciones, la oleaginosa generaría ingresos por U$S 1.521 millones, que para el fisco significarían unos U$S 478 millones, principalmente debido a las retenciones.

Esto es U$S 68 millones y U$S 144 millones más, respectivamente, que en la temporada 2023/24.

EL INFORME COMPLETO SOBRE GIRASOL

