En medio del “boom” de precios globales, la carne argentina viaja a Europa a buscar más negocios





El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) anunció este lunes que, del 4 al 8 de octubre, estará encabezando una nueva participación en Anuga 2025, la feria de alimentos más relevante de la Unión Europea, junto con la SIAL de París.

Algunos números que demuestran esta importancia: reúne a 7.900 expositores de 118 países, se calculan más de 140.000 visitantes de 200 países y el 94% de los expositores son internacionales.

En esta edición, el Pabellón Argentine Beef que se desplegará en el predio Koelnmesse de Colonia (Alemania) contará con 850 metros cuadrados y la presencia de 32 empresas exportadoras que ofrecerán sus productos en el mercado más tradicional para la carne vacuna argentina.

Con un valor agregado importante: en estos momentos, hay muy buenos precios internacionales y una altísima demanda, lo que se refleja por ejemplo que en agosto las exportaciones argentinas de carne bovina, medidas en facturación, crecieron 47% con respecto al mismo mes del año pasado.

Asimismo, puede sumarse como un factor relevante que, hasta el 31 de octubre, las exportaciones de carnes permanecen con el beneficio de las retenciones cero.

Nuevo anuncio sobre retenciones: en las carnes, la quita continuará hasta el 31 de octubre

LA CARNE Y SU PROTAGONISMO EUROPEO

Como es habitual, el stand del IPCVA dispondrá de un restaurante de 40 mesas en donde los expositores recibirán a clientes y compradores para degustar bifes anchos y angostos a la parrilla.

La feria se llevará a cabo en un contexto de buenos precios para la carne argentina y un escenario marcado por distintos aspectos que impactan el comercio internacional, como la normativa europea sobre deforestación –ahora postergada por un año-, los aranceles de Estados Unidos y el proceso de salvaguardia de China.

“Más allá de la presencia de frigoríficos, vamos a presentar aspectos productivos muy importantes”, destacó Georges Breitschmitt, presidente del IPCVA.

Por ejemplo, “vamos a contar, más allá de la postergación, que la Argentina está preparada para cumplir con la normativa 1115 de deforestación de la Unión Europea”, agregó.

Por su parte, Mario Ravettino, vicepresidente del organismo, subrayó que “la presencia masiva de empresas frigoríficas denota el momento de relevancia que está pasando el mercado de la Unión Europea y la comercialización de productos premium”.

Carne con precios récord: una ola mundial que Argentina corre riesgo de no poder surfear

“Además, el IPCVA organizó una nutrida agenda de reuniones con importadores de Alemania, Holanda y otros países para explicar y dar a conocer cómo se está preparando nuestro país para dar cumplimiento al reglamento 1115 de deforestación en todos sus aspectos”, completó.

EMPRESAS PARTICIPANTES

En este marco, las empresas y entidades que acompañarán al IPCVA en el Pabellón Argentine Beef son las siguientes:

APEA

Argall

Arrebeef

Asociación Argentina de Angus

Azul Naural Beef

Bustos y Beltrán

Compañía Bernal

Compañía Central Pampeana

Conallison

Ecocarnes

Estancias de Patagonia

Frigorífico Bermejo

Frigorífico Forres Beltrán

Frigorífico Gorina

Frigorífico Pico

Frigorífico Rioplatense

Frigorífico Visom

Frimsa

Grupo Lequio

Industrias Frigoríficas Recreo

Industrias Frigoríficas Sur

Italmen Menudencias

La Anónima

Logros

Madeka

Minerva Foods

Offal Exp

Quickfood

Marfrig

Rafaela Alimentos

Santa Giulia

Tomasello

Urien Loza

Con información de INFOCAMPO

AGRONEGOCIOS.COM.AR