Elon Musk propone reemplazar las cárceles por robots. En su visión del futuro, los Optimus seguirán a los delincuentes como sombras inteligentes



El fundador de Tesla y SpaceX volvió a romper el límite entre ciencia y ficción. Durante una reunión con accionistas, Musk propuso un sistema en el que los robots humanoides vigilen permanentemente a los criminales. “Nadie irá a la cárcel”, dijo. Los infractores vivirán acompañados por máquinas programadas para evitar que vuelvan a fallar.

Nota original en: GIZMODO