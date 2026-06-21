La audaz propuesta de Musk para evitar la inflación

El empresario estadounidense Elon Musk sugirió que el Gobierno de Estados Unidos entregue dinero directamente a las personas como un mecanismo para evitar la inflación.

«Es mejor enviar el dinero directamente a la gente desde el Tesoro. Siempre que el aumento de bienes y servicios supere el incremento de la masa monetaria —lo cual ocurrirá con la IA y los robots—, no habrá inflación», escribió en su cuenta de X.

El empresario estadounidense predijio la implementación de la IA (inteligencia artificial) podría generar DE-FLACION en la economía o sea una fuerte baja de precios de infinidad de productos.

El empresario estadounidense predijio la implementación de la IA (inteligencia artificial) podría generar DE-FLACION en la economía o sea una fuerte baja de precios de infinidad de productos.

En el mismo mensaje agregó: «De hecho, mi predicción es que lucharemos desesperadamente contra la deflación«.

El magnate respondió así a una publicación sobre una entrevista del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la que defendía que el país tenga participación en grandes empresas de inteligencia artificial y cuestionó los modelos que gravan a las compañías para luego redistribuir su riqueza a los trabajadores.

«A [Donald Trump] le gusta la idea, como una especie de fondo soberano de inversión, de que Estados Unidos adquiera participación en estas empresas de IA. Lo dijo públicamente. No estoy dando ninguna noticia de última hora», declaró Vance.