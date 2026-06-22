El capitán se despachó con un doblete, llegó a los cinco goles en el torneo y alcanzó los 18 tantos en la historia de la competencia. Con seis puntos, el seleccionado ya está en dieciseisavos de final.



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Lionel Messi brilló una vez más con la camiseta de Argentina. Esta vez, la víctima fue Austria, que sufrió la alta efectividad del capitán, quien superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. El seleccionado nacional logró la clasificación a dieciseisavos de final en el Mundial 2026, ratifica su chapa de candidata y llega a la tercera fecha frente a Jordania con mayor tranquilidad.

El rosarino se repuso de un penal errado al inicio de la primera etapa y guió al equipo al segundo triunfo en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. En dos encuentros, lleva cinco goles y volvió a ser la figura de un seleccionado que ganó, otra vez, con autoridad. Además de saltar al podio de los goleadores del actual certamen, se quedó en soledad con el récord que hasta ahora compartía junto al alemán.