Entrevista con el candidato a Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) para las elecciones gremiales que se realizarán el 10 de Marzo 2026

Video: Irene Schmidt directora de PuertoMio.com.ar entrevista a Daniel «Piri» Fernández y Mauricio Silva (Candidato a Secretario de vivienda).

El foco principal de la charla es el proyecto de viviendas que Lista Naranja Unidad presenta de modo bien fundamentado y con respaldo de empresas constructoras, bancos y autoridades para hacerlo realidad si es que son elegidos para conducir el sindicato aceitero.

Cámara y Edición: Grupo Nuevaregion