El Vivero Inclusivo celebrará una gran feria por el Día de la Madre



Será este miércoles 15 de 9.30 a 15.30 h en el predio de Islas Malvinas y Suiza. La idea es que todo el mundo pueda llevarse un plantín, de la inmensa variedad que ofrece el espacio, para regalarle a mamá en su día.

Tras la exitosa experiencia previa al comienzo de la primavera, el Vivero Inclusivo “Hojitas Verdes” realizará una nueva feria, esta vez con motivo del Día de la Madre.

Este miércoles 15 de octubre, de 9.30 a 15.30 h, en el predio de Islas Malvinas y Suiza, se podrán adquirir una gran variedad de plantines ornamentales, aromáticos y hortícolas cultivados por los chicos y chicas que participan del programa.

El vivero es un espacio a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, que ofrece contención y formación laboral a jóvenes con discapacidad mayores de 16 años. Bajo la coordinación de dos maestras integradoras y un ingeniero agrónomo, aprenden todas las etapas del trabajo en la producción vegetal: desde la preparación del sustrato y la confección de plantines, hasta el trasplante, riego, desmalezamiento, fertilización, corte de césped y tratamientos sanitarios.

Los productos elaborados se comercializan en ferias pero también de forma regular, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 h, lo que les permite a los chicos obtener un ingreso propio y fortalecer su autonomía.

Además, parte de la producción se destina a la parquización de espacios públicos de la ciudad, como aporte al embellecimiento urbano.

