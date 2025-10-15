El último truco de SpaceX: Hacer flotar un cohete de 70 metros sobre el mar. La despedida de Starship V2 fue pura ciencia ficción



Con su vuelo número 11, SpaceX cerró la historia de la Starship V2 con una maniobra imposible. El propulsor Super Heavy se frenó con tal precisión que pareció suspenderse en el aire, antes de caer sobre el golfo de México. Lo siguiente será una nueva nave, más alta y lista para llegar a la órbita.

Nota original en: GIZMODO