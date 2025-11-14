El tren imposible: la velocidad que podría cambiar para siempre los viajes en Sudamérica



Una nueva generación de trenes promete alcanzar cifras que superan incluso a los aviones comerciales. Su tecnología, capaz de rozar los 1.000 km/h, podría unir ciudades distantes en apenas una hora. Detrás de este avance hay un proyecto futurista que redefine lo que entendemos por transporte rápido.

Nota original en: GIZMODO