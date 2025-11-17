El robot que debía demostrar el poder tecnológico ruso acabó protagonizando un viral inesperado



Rusia presentó con orgullo a Aldol, su primer robot humanoide, buscando demostrar poder tecnológico en plena era de sanciones. Pero la demostración que debía impresionar terminó viralizada por un motivo inesperado: el robot cayó de bruces en pleno escenario. Un tropiezo que expone mucho más que un fallo técnico.

Nota original en: GIZMODO