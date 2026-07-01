Por Cristian Ibarra | SintesisDeportiva.com.ar



El Gobierno de Timbúes llevó adelante una nueva edición del Encuentro de AquaGym en el Polideportivo Comunal, una propuesta deportiva y recreativa que reunió a vecinos y vecinas en una jornada dedicada a la actividad física, el bienestar y la integración.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Comunal y contó con una importante participación de deportistas quienes disfrutaron de una clase especialmente organizada para compartir una tarde de ejercicio, recreación y camaradería.

El encuentro tuvo como objetivo promover hábitos saludables a través del deporte, fortaleciendo además los vínculos entre los participantes y generando espacios de encuentro para la comunidad.

Como ya es tradición en este tipo de actividades, la jornada culminó con un “tercer tiempo”, donde los asistentes compartieron mates y un momento de distensión, consolidando el espíritu de compañerismo que caracteriza a las propuestas deportivas impulsadas por el Gobierno de Timbúes.

Desde la gestión comunal se continúa promoviendo iniciativas que fomentan la vida saludable, la participación ciudadana y el acceso al deporte como herramienta de inclusión y bienestar para toda la comunidad.

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