Continúan las reuniones en el peronismo de cara a la detención de Cristina. Se suma el respaldo de organizaciones sindicales a una gran marcha este miércoles. Habrá encuentro de intendentes y de gobernadores. Crecen rumores de que le negarían la prisión domicliaria.

El Partido Justicialista sigue en ebullición en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este sábado habrá una reunión con “casi 2000 intendentes de todo el país”, según adelantó la senadora provincial de Unión por la Patria (UxP) Teresa García. También está prevista durante el fin de semana una actividad con referentes políticos del exterior.

En tanto, el lunes, desde las 16, se realizará en la sede partidaria un acto para conmemorar los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo. La actividad estará encabezada por el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien estará acompañado por dirigentes de la Juventud Peronista (JP).

Para el martes, las autoridades del PJ tienen en agenda una reunión, a las 15, con la CGT que contará con la presencia del triunviro cegetista Héctor Daer y una comitiva de la central obrera. Tras el encuentro con referentes del sindicalismo, se espera en la sede del PJ la presencia de los gobernadores peronistas, desde las 18.

Organizaciones políticas, sindicales y sociales definieron el viernes acompañar a la ex presidenta el miércoles para “garantizar” que la ex mandataria “vuelva a su domicilio” luego de cumplir con la manda judicial prevista para el 18 de junio.

“Vienen por ella, vamos con ella”, reza la convocatoria que ya circula en redes sociales. La propuesta de una gran marcha el miércoles ya obtuvo las adhesiones sindicales de ATE que convocó a un paro para ese mismo día, y de las dos CTA y gremios como La Bancaria, la UOM y el Smata, que confirmaron su participación en la caravana.

En tanto, surgieron las versiones de que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 equieren endurecer las condiciones de detención de la expresidenta y no descartan negarle la prisión domiciliaria, según piblicó el portal La Politica On Line. Fuentes de Comodoro Py dijeron que no creen que le nieguen la domiciliaria —aunque no lo descartan—, pero sí que endurezcan las condiciones de prisión. De todos modos, el beneficio de la domiciliaria puede ser revertido en cualquier momento por el TOF 2. Entre las medidas se mencionan la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.

En ese marco, el secretario Adjunto de Camioneros Pablo Moyano se reunió con Cristina este viernes y expresó su respaldo a la movilización del 18 de junio frente a Comodoro Py. Respecto a la postura que tomará la CGT, adelantó que él apoya el cese de actividades propuesto por Sergio Palazzo para facilitar la participación de los trabajadores en la marcha. “Vengo a darle todo el apoyo de los Camioneros, de los trabajadores. Vengo a charlar un ratito”, declaró brevemente antes de ingresar al encuentro, en un gesto político que refuerza su alineamiento con la ex mandataria.

La entrada El PJ sigue en estado de ebullición se publicó primero en Redacción Rosario.



Fuente: Redacción Rosario



RELACIONADOS