El Partido Justicialista convocó de urgencia en Buenos Aires con la presencia de dirigentes de un amplio abanico. Estuvieron Sergio Massa. Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. Habrá movilización el miércoles.

En la sede porteña de Matheu 130 se reunió este jueves por la tarde el Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista para consensuar una estrategia conjunta para enfrentar la detención de Cristina. Durante el encuentro se acordaron una serie de medidas en respaldo a CFK que se irían anunciando con el correr de los días.

“El peronismo está unido en defensa de Cristina”, expresó el PJ a través de un breve comunicado sobre el encuentro que congregó a La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros sectores.

Uno de los puntos tratados fue la planificación de una gran caravana de apoyo a Cristina, programada para el próximo miércoles, cuando se espera que la expresidenta se presente en Comodoro Py.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, adelantó en declaraciones a Futuröck que “hasta que Cristina no esté en su casa, habrá diferentes manifestaciones en todo el país”. Estas protestas, coordinadas desde el PJ, contarán con el apoyo de organizaciones sociales, sindicatos afines como la CGT, y movimientos como La Cámpora, que ya han convocado a concentraciones en la sede de Matheu y en las inmediaciones del domicilio de Kirchner en Constitución.

En tanto, el ex ministro de Transporte y referente del Frente Renovador Diego Giuliano advirtió que el peronismo buscará consolidarse como una “propuesta que está más fuerte que nunca” después de la “agresión” que supuso el fallo de la Corte Suprema a 6 años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

“Todos vinieron a poner de pie esta unidad para defender un peronismo que ha sido agredido. Han puesto presa a quien tiene un enorme caudal de votos y es una alternativa, llegar a este punto de anti república es muy fuerte”, expresó Giuliano tras la reunión ampliada del Consejo Nacional del PJ.

Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois pidió a la militancia a concentrarse frente al Palacio de Tribunales para exigir un trato “con decoro” a Cristina e informó que este viernes habrá una movilización en la misma sede: “A todos los que repudian esta situación, que lleva a una Argentina de una democracia debilitada a una protodictadura, que se acerquen al Palacio de Tribunales.

Grabois consideró que el gobierno de Milei perdió “legitimidad” lo mismo que la misma democracia por lo que contó, expresó su postura en la reunión de abstención en las próximas elecciones.

Por su lado, el senador formoseño José Mayans habló con la prensa antes de ingresar a la sede partidaria y calificó como “inadmisible” al fallo de la Corte Suprema. El legislador formoseño advirtió que la decisión judicial “impacta en todos los cargos públicos que ejerce Cristina Fernández de Kirchner”..

Según lo que le informó Mayans, los gobernadores peronistas serán convocados a otra reunión los próximos días. Sin embargo, entre quienes asistieron estaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su carácter de titular del PJ riojano.

Por otra parte, Guillermo Moreno fue categórico: “Las candidaturas quedaron en segundo plano. Vamos camino a la anomia y el peronismo lo tiene que impedir”. El exsecretario de Comercio sostuvo que la prioridad es frenar la descomposición institucional antes que definir nombres propios.

Entre los presentes estuvieron, según la agencia NA: Gustavo Menéndez, Felipe Solá Eduardo Valdés, Leonardo Grosso, Jorge Taiana, Oscar Parilli, Martín Sabatella, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manuel Olmos, Agustín Rossi, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, José Ottavis, Víctor Santamaría, Federico Otermin, Sergio Berni, Jorge Capitanich, Malena Galmarini y Cecilia Moreau.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof no estuvo en la cumbre. Desde su entorno indicaron a la Agencia NA que el mandatario provincial no estuvo presente en la convocatoria debido a que el vicepresidente primero del PJ, José Mayans, les indicó que “no estaba contemplado” hacer extensiva la convocatoria a los gobernadores peronistas.



