La elección legislativa local de este domingo marcará el escenario político de cara al futuro. Se estima que no escapará a la polarización nacional y que dejará en pista a los protagonistas de la puja por una próxima intendencia. Hay temor que se repita el nivel de ausentismo.

Rosario renovará este domingo 29 de junio 13 bancas en el Concejo que serán disputadas por siete listas,aunque la pole position la ocupen dos grandes fuerzas que representan la nueva polarización nacional: mileísmo vs anti mileísmo. La antinomia es encabezada, respectivamente, por Juan Pedro Aleart (La Libertad Avanza) quien llegó a poner como lema “Alert es Milei”, y por Juan Monteverde (Más para Santa Fe), quien integra un frente que incluye a sectores del Partido Justicialista y de centro izquierda. La lista que respalda la intendencia (Unidos para Cambiar Santa Fe) quedó en el medio de la grieta y ve la puja desde atrás aunque con la esperanza de remontar con Carolina Labayru como principal candidata. El temor que se repita un alto ausentismo también juega y complica los pronósticos. El resultado final posicionará un horizonte político hacia la intendencia en 2027.

Entre la polarización y los tercios

Línea de largada para una compulsa impregnada por la tensión nacional pero con particularidades propias. En el ring principal, Aleart y Monteverde acaparan la atención. Ambos vienen de unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) exitosas. Mientras tanto, Labayru lucha por sobrevolar la polarización y recuperar el terreno perdido.

Juan Pedro Aleart fue la revelación de las Paso, sorprendió con sus alrededor de 87 mil votos para concejal, según el escrutinio definitivo, y más de 153 mil para convencional constituyente. El periodista de Canal 3 se hizo famoso en abril de 2024 luego de que contó frente a cámaras, en el horario central del mediodía televisivo, que durante años fue víctima de abuso sexual intrafamiliar por parte de su padre –que se suicidó–, y tambien de un tío. El tremendo hecho fue noticia en el país y el mundo. Poco después, se catapultó a la política de la mano de los libertarios. Así, el joven ex conductor de De 12 a 14 se plegó al discurso agresivo del mileísmo y llegó a calificar de “ñoquis” a los médicos del Garrahan, mientras su cartelería gigante en toda la ciudad reza “Aleart es Milei”.

Por su lado, Monteverde ratificó su crecimiento en las urnas con aliados que provienen de distintas vertientes del peronismo y con un perfil progresista que se reforzó con la sumatoria del Frente Amplio por la Soberanía (FAS).

Fuera de la disputa principal quedó algo rezagado el oficialismo de Pablo Javkin, luego de que su candidata Labayru quedara en tercer lugar en las Paso (38.462 votos y 84.814 toda la lista según el escrutinio definitivo) el 13 de abril pasado. La figura del jefe comunal se vio reemplazada en los afiches de la nueva campaña por la del gobernador Máximiliano Pullaro. Es que el jefe de la Casa Gris viene exultante y cree que su supuesta buena imagen le sumará también a la gestión municipal. La posible remontada de Labayru, actual secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, tiene fundamentos en la sumatoria de los votos obtenidos en la elección a constituyentes por el gobernador y el senador departamental Ciro Seisas (140 mil según el escrutinio definitivo). Pero en política muchas veces las matemáticas no son exactas.

Desde el Palacio de los Leones se esperanzan además con que los peronistas que van por fuera del PJ, como Roberto Sukerman (Partido País) y Lisandro Cavatorta (Resolver Rosario), le resten votos a Monteverde. A la vez, el propio intendente salió con tapones de punta intentado pintar con brea peronista a Monteverde para retener los votos más recalcitrantes del antiperonismo que se fugan hacia Aleart. El camino del medio es siempre el más complicado: el intendente no dudó en justificar la prisión a Cristina: “La condena está bien, lo que está mal es que llegue tan tarde”, dijo. Y en el acto del Día de la Bandera se quejó de que no estuviera el presidente. Javkin necesita mantener el núcleo duro del antiperonismo pero ese núcleo no parece necesitarlo a él.

Motosierra rosarigasina

En tanto, Aleart hizo la plancha con el simple eslogan de que él “es Milei” y dio unas pocas entrevistas en donde sacó a relucir, entre sus propuestas, una virtual motosierra rosarina cuestionando el gasto municipal en cultura y género. También incluyó otro de los grandes hits mileístas como el “déficit cero”, en este caso, a nivel comunal.

Por su parte, Monteverde se centró en limar la figura del intendente sobre todo en los barrios en donde la crisis pega más fuerte (con llamativa cartelería que dice “Acá falta un intendente”) y denunció un “pacto” por detrás del mostrador entre el oficialismo del Palacio de Los Leones y La Libertad Avanza.

Además, el espacio que integran Ciudad futura y el PJ sumó a último momento otro aliado importante del progresismo local: el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) que tiene como uno de sus referentes al ex Secretario de Salud municipal y actual edil Leonardo Caruana, quien llamó a votar por Monteverde.

Caminando hacia el Vasallo

En total, se renovarán 13 de las 28 bancas del Palacio Vasallo y la cantidad de ediles por cada lista dependerá de los números finales. Si se mantienen las tendencias de las Paso serían entre tres a cinco postulantes de cada una de las tres fuerzas principales, mientras que uno o dos puestos restantes quedaría en manos de las fuerzas minoritarias.

En la lista de Monteverde, le siguen como candidatos al Concejo: Norma López, Antonio Salinas, María José Poncino, Pablo Hugo Basso y Mirian Vazquez.

En la lista que encabeza Aleart: Anabel Lencina, Lautaro Enriquez, Samanta Arias, Franco Tartarelli y Laura Urrestarazu. Y en la lista de Labayru: Damián Pullaro, Pablo Gavira, Ana Laura Martínez, Lisandro Baclini y Flavia Padin.

Los que pueden entrar por la ventana

Entre tanto, también competirán por un banca fuerzas que pudieron romper el cerco del 1,5 por ciento de votos del padrón y ganarse un lugar para competir, como el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), con la profesora Carla Deiana como principal candidata, y Somos Vida y Libertad, la fuerza de Amalia Granata con Eugenio Malaponte a la cabeza, un ex radical furiosamente crítico del gobernador y del intendente, y que dice que la UCR está “cooptada por el narcotráfico, por la mafia”.

A ellos se suman por fuera del PJ, y en busca de dar un batacazo, Cavatorta y Sukerman.

El fantasma del ausentismo

Uno de los rivales más temidos de todas las fuerzas políticas es la indiferencia del electorado que ya se manifestó en las Paso, que registraron la asistencia a las urnas más baja de toda la historia desde que se recuperó el sistema democrático en 1983.

En Rosario, según datos del escrutinio definitivo en las primarias y elecciones a constituyentes de abril pasado solo votó el 53,60 por ciento del padrón y entre los votos en blanco y anulados sumaron más del 13.

Una provincia termómetro

Además de Rosario, también se votará este domingo 29 de junio en 58 municipios de la provincia de Santa Fe, donde se elegirán intendentes en 19 localidades –cinco de ellas por primera vez– y se renovarán autoridades en 300 comunas.

Los comicios se llevarán a cabo en las 365 localidades. En 19 de ellas se elegirán intendentes, en 65 concejales, en tanto que en el resto se votarán las comisiones comunales que posteriormente definirán a sus presidentes.

Habrá 1.458 locales de votación, con 8.392 mesas para nacionales y 90 para extranjeros. En total son 2.842.361 electores nacionales y 26.801 extranjeros.

Además, participarán 4.374 autoridades para locales de votación, entre: Jefe de local, Asistente de Escrutinio y Asistente Escolar. En el caso de los Jefes de local percibirán el pago de $85.000; los Asistentes de Escrutinio $70.000; y los Asistentes Escolares $50.000.

