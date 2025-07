La expresidenta emitió un mensaje por audio, en una convocatoria kirchnerista en Parque Lezama para celebrar el Día de la Independencia.



En el marco de los festejos por el 209° Día de la Independencia, la organización La Cámpora convocó a una movilización a favor de Cristina Kirchner en el Parque Lezama. Bajo la consigna «Argentina con Cristina», militantes y dirigentes acompañaron una serie de actividades culturales con la demanda por la libertad de la expresidenta, quien desde el 17 de junio cumple una condena domiciliaria y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Luego del himno nacional, se pasó un audio de Cristina Kirchner, en donde se la escuchó decir: «No recuerdo otro 9 de julio como este. Desde el año 1956, que lo recordaron a Perón y trajeron al FMI, nunca tuvimos este grado de dependencia«. Esa fue la introducción a una serie de críticas hacia el ciclo de endeudamiento que tiene el país que, según su mirada, posibilita que «el desgobierno de Milei sobreviva».

«La pregunta obligada que tenemos que hacernos como argentinos es: ¿somos realmente libre e independientes?», continuó la exmandataria, y planteó: «Estamos otra vez ejecutando políticas dictadas desde afuera, aceptando sin chistar condiciones del FMI o de otros, que perjudican tanto a nuestra gente. Lo que se vive hoy en la Argentina no es simplemente el ajuste, una crisis o una tormenta pasajera: es un verdadero problema estructural».

El Parque Lezama se llenó de actividades culturales este 9 de julio.

En silencio, los manifestantes convocados escucharon el audio de la titular del Partido Justicialista recordando que «los peores vencimientos de deuda de capital e intereses con el FMI y los bonistas lo van a tener que afrontar los próximos dos gobiernos. Todavía no se le ha pagado ni un solo peso de capital al FMI». «Desde el 2027, la Argentina tiene una muralla de deuda que tiene que pagar en dólares constantes y sonantes», añadió.

Luego pidió a todos los sectores dirigenciales a pensar «cómo encarar y resolver esta cuestión, sino somos boleta. Digo resolver, no posponer». En ese marco, la expresidenta dimensionó la deuda: «Les debemos al FMI más de u$s65.000 millones, los 45.000 que le dieron a Macri, más los 12 que le dieron a Milei hasta ahora, porque pueden ser más, porque le han prometido una apertura de 8.000 millones más. Y se lo debemos al prestamista de última instancia, que es el FMI».

En simultáneo, lamentó que la «Argentina no produce suficientes dólares para desarrollarse y al mismo tiempo pagar el endeudamiento serial, compulsivo y fugador al que nos sometieron los gobiernos de Macri y de Milei». «Creo que una parte del pueblo argentino está desorientado, no sabe si va a zafar de una para caer en otra peor. Y mientras tanto, espera y mira. Y en ese mientras tanto, el desgobierno de Milei sobrevive, le van prestando y prestando para mantenerlo con el agua al cuello pero sin ahogarse», ilustró.A partir de allí, entendió que el actual modelo avanzará hasta hacer «desaparecer a la clase media argentina. […] Quieren que se consolide un país para el 30% más rico, querido, condenado a vivir sin movilidad social, sin dignidad, sin futuro». «Ya estamos viendo cómo funciona ese modelo para la gente, donde no solo se endeuda al país, sino que también se endeuda a las familias», planteó.

Cristina Kirchner precisó los alcances del endeudamiento familiar: «El 90% de la población argentina tiene deudas y el 12% de los hogares tiene más de 3 deudas a la vez. El 76% de esas deudas no tienen cómo pagarlas. Muchos ya están en mora. Y hay que saber una cosa importante, de cada 4 deudas, 3 se originaron en el 2024″.

«Este es el modelo de Milei: deuda pública, deuda familiar y deuda privada», dijo y añadió: «Empresas que caen en default, fábricas que suspenden actividad y personal o directamente despiden. Y comienza otra vez a generarse, como en los ’90, miedo a quedarse en la calle sin trabajo. Por lo tanto, como tenés miedo, se acepta cualquier condición de laburo sin necesidad de ninguna reforma de flexibilización laboral».Para finalizar, pidió que «los peronistas tenemos que pensar más allá del corto plazo. Pensar qué Argentina queremos tener en el 2027, en el 2031 y en el 2035, y cómo llegamos ahí sin dejar a nadie atrás». «Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie», concluyó.

