El maíz tardío ya hace de local en la Zona Núcleo, pero las brechas de rendimiento siguen en el centro del debate





En la zona Núcleo, el maíz tardío ocupa desde hace varias campañas cerca del 50% del área sembrada con maíz. Si bien la última campaña sufrió una caída por el impacto de la chicharrita, los relevamientos de redes nacionales indican una baja en los niveles poblacionales de la plaga, lo que abre la puerta a una recuperación de su participación en el próximo ciclo.

La RMT, que evalúa híbridos y manejos agronómicos en condiciones reales de producción, se consolida como una herramienta clave para orientar las decisiones del productor en un escenario de alta variabilidad ambiental. El especialista de la Red de maíz tardío de Aapresid, Santiago Álvarez Prado (CONICET-UNR), resume los principales aprendizajes y recomendaciones.

Maíz tardío: estiman que el 70% de los rindes se explican por el agua disponible a la siembra

La elección del híbrido es una de las decisiones más determinantes. Según Álvarez Prado, puede marcar diferencias de entre 10% y hasta 70% de rendimiento, dependiendo del ambiente. Por eso recomienda no quedarse con la foto del último año, sino analizar resultados multianuales de ensayos comparativos, el eje del próximo informe de la Red.

“En el sur de Santa Fe, por ejemplo, los híbridos más estables fueron los que mejor rindieron. Elegir bien la genética define el techo de rendimiento que uno puede esperar”, destaca en especialista de la red.

Además, recuerda considerar aspectos como precio de la bolsa, relación con el proveedor y acceso a datos confiables. “Hay híbridos que no son de las marcas más conocidas, pero tienen muy buen desempeño y un costo competitivo. Esa información también está disponible en los informes de la Red”, agrega.

NUTRICIÓN: AJUSTAR DOSIS Y NUTRIENTES

La nutrición aparece como un punto crítico con grandes oportunidades de mejora. En planteos tardíos, los suelos suelen ofrecer mayor disponibilidad inicial de nitrógeno por mineralización, lo que lleva a aplicar dosis bajas (50-70 kg/ha) que resultan insuficientes.

“Los ensayos muestran respuestas hasta los 200 o 220 kg/ha de N, dependiendo del ambiente. Pero esa respuesta también depende de fósforo, azufre y micronutrientes. En suelos más ricos en fósforo, la eficiencia agronómica del nitrógeno es mucho mayor”, subraya Álvarez Prado.

Aporte de N (cuantificado como N acumulado en el maíz) de distintos cultivos invernales y un barbecho (Biassoni et al, 2024)

El especialista recomienda una nutrición balanceada, basada en análisis de suelo, ya que las brechas pueden alcanzar el 40% del rendimiento potencial. Esto no siempre implica mayores costos: estudios de la Red en el sur de Santa Fe mostraron que el aporte de leguminosas como vicia —con biomasa aérea superior a 5000 kg— puede suministrar entre 32 y 40 kg de N a los maíces tardíos e incluso a los trigos posteriores.

Iniciativa inédita: una mega red de ensayos de maíz tardío probará híbridos nunca sembrados en Argentina

SANIDAD: MONITOREO Y DECISIONES

El uso de fungicidas es otro punto evaluado en profundidad por la Red. Los resultados son consistentes: respuestas positivas en más del 65% de los ensayos y hasta 80% en regiones como el centro-norte de Córdoba.

“En algunos casos, vimos respuestas de más de 1.000 kg/ha. Pero no se trata de aplicar por receta: en zonas como el sur de Santa Fe o el centro de Buenos Aires, la clave es el monitoreo y la aplicación justificada”, aclara Álvarez Prado.

Como mensaje final para quienes planifican un maíz tardío en la zona Núcleo, el especialista subraya tres decisiones fundamentales: elegir híbridos con información multianual que permitan evaluar desempeño y estabilidad, revisar el plan de fertilización apuntando a una nutrición completa y ajustada al diagnóstico de suelo, y monitorear enfermedades aplicando fungicidas solo cuando sea necesario.

La Red de Maíz Tardío de Aapresid sigue aportando conocimiento técnico para que cada decisión esté respaldada en datos concretos, reduciendo brechas y elevando el techo productivo del cultivo.

Con información de INFOCAMPO

