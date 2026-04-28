El intendente Raimundo brindó un reconocimiento a Emilia Bäer, campeona nacional de natación



La joven sanlorencina obtuvo grandes resultados en distintas competencias del circuito nacional de aguas abiertas, lo que le permitió consagrarse campeona argentina 2026. El mandatario le entregó presentes y una copia del decreto que formalizó la distinción.

Este martes en la Sala de Prensa de la Municipalidad, el intendente Leonardo Raimundo encabezó un reconocimiento a la joven nadadora Emilia Bäer, tras su consagración como campeona nacional de natación en aguas abiertas 2026.

Durante el encuentro, el mandatario le entregó presentes y una copia del Decreto Nº 143, que formalizó la distinción a su destacada labor. De la actividad también participaron familiares de la deportista y sus entrenadoras, Isabel Castro y Aylen Burquin, quienes acompañan su crecimiento desde los inicios. También estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Roque Caballero; la secretaria de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, Laura Vera; y Claudio Contreras, presidente del club Red Star, en el que se desempeña Emilia.

En ese marco, Raimundo expresó palabras de reconocimiento y elogio hacia la joven atleta, de quien destacó no solo sus resultados, sino también su disciplina, compromiso y constancia. “Es un orgullo para San Lorenzo contar con una campeona nacional tan joven, que representa de la mejor manera a la ciudad y demuestra que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes metas”, señaló.

El decreto resalta que Báer, de 11 años, comenzó a nadar a los 5 en el Club Red Star y que desde entonces ha construido una carrera en constante crecimiento. Su consagración nacional se dio en el circuito de cuatro fechas de aguas abiertas, donde obtuvo un rendimiento sobresaliente: fue segunda en Santa Fe, ganó en Córdoba, logró el tercer puesto en San Juan y volvió a ubicarse segunda en Santo Tomé. La sumatoria de estos resultados le permitió alcanzar el primer lugar del ranking general y coronarse campeona nacional 2026.

Asimismo, es destacable que pese a competir en categorías superiores por no existir una acorde a su edad, Báer logró imponerse y obtener distinciones, consolidando un camino de crecimiento sostenido dentro de la disciplina.

El reconocimiento municipal pone en valor no solo su presente deportivo, sino también su proyección, en una trayectoria que ya muestra resultados de gran nivel a escala nacional.