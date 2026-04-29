El Hospital Municipal de Salud Animal Dr. Giovanni Piermattei comenzó a funcionar en su primera etapa el pasado 13 de abril y ya atendió a más de 1.100 mascotas.

En el marco del 29 de abril, Día del Animal, la directora del flamante espacio, Elisa Martino, brindó precisiones sobre las intervenciones llevadas adelante y compartió además una serie de recomendaciones a tener en cuenta, a fin de prestar un correcto cuidado a los animales que se tienen bajo responsabilidad.

Desde la inauguración de la primera etapa del efector ubicado en avenida Francia 1940, donde está instalado el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), se realizaron 1.142 consultas a 744 caninos y 398 felinos. Si bien el espacio está destinado a la atención de casos urgentes y graves, se han abordado situaciones por fuera de este criterio. “El espíritu del hospital es llegar a un nivel más complejo, un segundo nivel de atención con casos que requieran resolución quirúrgica o algún método complementario para llegar a un diagnóstico y de ahí seguir creciendo”, señaló Martino.

Del total de atenciones brindadas desde la puesta en marcha del hospital, la mayoría de los animales recibidos sufrieron lesiones en el marco de siniestros viales o bien en peleas con otros perros o gatos. “Estos últimos son los casos que más tuvimos; otra urgencia muy frecuente es la de los gatos machos obstruidos, los que no pueden orinar y se terminan intoxicando”, detalló la médica veterinaria. En este tipo de cuadros, los veterinarios se encuentran con fracturas, laceraciones en la piel o músculo y hemorragias.

FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL

El hospital municipal veterinario está abierto de lunes a viernes de 7:00 a 20:00, fines de semana de 8:00 a 20:00, y los feriados es de 8:00 a 14:00. Cuenta con tres clínicos por la mañana, a la tarde y en guardia. En tanto, en el quirófano hay dos veterinarios cirujanos por la mañana y dos por la tarde. Por cada equipo, existen al menos tres auxiliares.

Su puesta en funcionamiento está destinada a las situaciones críticas teniendo en cuenta que para consultas, vacunación, desparasitación y esterilizaciones la población debe acudir a los puntos fijos descentralizados.

Los servicios de urgencia son gratuitos para las personas que están inscriptas en el sistema de salud pública de la Municipalidad de Rosario, mientras que el resto de las ciudadanas y ciudadanos que acudan deberán pagar un bono estipulado en 10 gabets, la unidad de medida que se utiliza para el cálculo de los derechos y tasas institucionales y los nomencladores de prestaciones veterinarias, que cuesta 1.550 pesos.

Cabe señalar que las mascotas atendidas deben ser llevadas por personas que se responsabilicen de las mismas. “Siempre decimos que la parte sanitaria está cubierta pero necesitamos que una persona siga con ese trabajo que es conjunto. Desde la institución no hay ningún problema en hacerse cargo de la parte sanitaria, pero nos sería imposible ser guardería de todos los animales. Las personas que traigan sus animales tienen garantizada una atención de excelente calidad, pero no vamos a poder quedarnos como guardas o tutores de esos animales”, mencionó Martino.

En este sentido, la directora hizo hincapié en la labor desarrollada con las protectoras de animales de la ciudad. “Estamos muy acostumbrados a trabajar con estas organizaciones, es el mejor trabajo que se hace. En el hospital se da la atención y después son las protectoras y protectores los que cuidan de los animales y les buscan una familia, que es el final bueno de estas historias”, observó.

LA SALUD ANIMAL EN LA CIUDAD

La Red de Salud Animal Municipal atiende al público en forma gratuita ofreciendo servicios de esterilización quirúrgica, vacunaciones, tratamientos antisárnicos y desparasitarios, además de promover la adopción responsable. Rosario fue la primera ciudad en el país que reconoció a los animales como sujetos de derecho y donde se desarrolló la infraestructura necesaria para dar respuesta a la salud de los animales.

Hoy en día esta red cuenta con 7 espacios para garantizar las políticas de salud animal, con puestos móviles y con el Centro de Adopción Animal Municipal en Juan Pablo II 2750 bis.

Además, en el municipio se lleva adelante una campaña permanente de adopción de perros y gatos, cuyo número ha crecido en el transcurso de los años. Previo control sanitario del animal, se procura la búsqueda de un hogar y dueño/a responsable. Este año se dieron más de 40 adopciones.

¿DÓNDE SE PUEDE ADOPTAR UN PERRO O GATO?

Centro de Adopción: Juan Pablo II 2750 bis. De lunes a viernes de 7:00 a 13:00, contacto telefónico 3415781449. ​ ROSARIOPLUS