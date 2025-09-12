El hockey está a full: la Escuela Municipal ya cuenta con 140 alumnos



A un año y medio de su apertura, el espacio se consolidó como un ámbito de formación, competencia y entrenamiento para jugadores y jugadores de la ciudad y la región. La actividad está habilitada para participantes mayores de 5 años y es mixta hasta los 12.

A un año y medio de su inauguración, la cancha de hockey de la Municipalidad de San Lorenzo se consolidó como un espacio de formación, competencia y entrenamiento para jugadoras y jugadores de la ciudad y la región. El espacio, ubicado en Mártire y Z. Martínez, de barrio Morando, es la sede de la Escuela Municipal de la especialidad, a la que asisten 140 jugadoras y jugadores desde la sub 12 hasta primera división. Además, alberga a equipos de la zona y es escenario de partidos de liga.

El predio, de 100 metros de largo por 60 de ancho, cuenta con césped sintético profesional, cerco perimetral e iluminación LED de alta potencia, lo que permite la realización de eventos deportivos en cualquier horario. En el futuro se proyecta la construcción de vestuarios, oficinas y un depósito, que completarán la infraestructura de este espacio único en la región.

La Escuela Municipal de Hockey está a cargo de la coordinadora Romina Dec y ofrece clases regulares divididas por edades. Unos 140 alumnos participan de los distintos turnos, con prácticas mixtas hasta los 12 años de edad.

Además de las actividades de la escuela, la cancha alberga partidos de liga local y entrenamientos de clubes de la región, como Red Star, General San Martín de Puerto e Independiente de Ricardone. Esto permite que la infraestructura se aproveche al máximo y fortalece el intercambio deportivo.

Los interesados e interesadas en sumarse a la práctica del deporte pueden acercarse al predio de barrio Morando de lunes a viernes a partir de las 18.30 h.

Categorías y horarios de entrenamientos

Lunes y miércoles:

18.15 h: Sub 12, Sub 14 y Sub 17

19.30 h: Primera

Martes y jueves:

18.30 h: Escuelita de 5 a 9 años

19.30 h: Reserva, mayores de 18 años (sin límite)

Viernes:

18.15 h: Sub 12

19 h: Sub 14 y Sub 17

20.30 h: Primera

El hockey está a full: la Escuela Municipal ya cuenta con 140 alumnos .