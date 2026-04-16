​[[{«value»:»Al mal tiempo, buena cara. La bruma marítima que se estacionó sobre la ciudad de Mar del Plata en la noche previa al lanzamiento de “Mar de Girasol”, tal como se decidió llamar al octavo congreso de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), adelantaba un clima lluvioso y húmedo que bien podría verse como la contracara del gran momento del cultivo.

Según datos de la organización, más de 700 personas entre productores, empresarios y analistas acudieron al Hotel Sheraton local para darle cuerpo al momento cumbre de la cadena en el año.

El presidente de Asagir, Juan Manuel Salas Oyarzún, fue quien abrió la jornada. El productor y dirigente había señalado días atrás en Infocampo que el actual “es el mejor momento de la historia del girasol en Argentina”. Y ahora, de local, analizó el potencial del cultivo y la industria asociada.

“Sí, es el mejor momento de la historia del girasol en Argentina”

“Estamos transitando un momento histórico del girasol argentino. La producción de grano de la cadena va a terminar creciendo este año un 94% respecto de la campaña 21/22. Nuestra cadena de valor ha respondido al incremento de demanda internacional reflejado en los precios con aumento de producción de procesamiento y exportaciones. La presente campaña vamos a generar un volumen de grano cercano a la máxima producción que tuvo Argentina en los años 1998 y 1999”, destacó.

Salas Oyarzún señaló que si bien diferencia fueron 7 millones de toneladas, la “gran diferencia” es que este año la cadena necesitará “1,3 millones de hectáreas menos”.

“Eso quiere decir que este es el primer agregado de valor en origen. Es una muestra clara que con aumento de rendimiento Estamos siendo cada vez más sostenibles tanto para girasol como para todo nuestro sistema productivo. La exportación de aceite y otros productos de la cadena ha ingresado al país casi un 50% más de divisas en 2025 respecto del año anterior”, analizó.

También señaló que la producción de aceite en 2025 fue “la más alta desde el año 2000” y en los primeros tres meses de 2026 “la tendencia continuó en aumento respecto del año anterior con un mayor nivel de inversión” y “nuevos actores que se están incorporando a ese sector”.

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Y vaticinó: “Si la demanda internacional sobre el girasol se mantuviera firme y recuperásemos la superficie que tuvo el cultivo en aquellos años que le mencioné, podríamos llegar a producir 9,5 millones de toneladas”.

“Esto siempre sosteniendo los rindes actuales que están en crecimiento”, aclaró.

MERCADOS EXTERNOS

Para Asagir la demanda local está “perfectamente abastecida” en cantidad y en calidad. “Así que cobra cada vez, evidentemente, más importancia a los mercados externos”, puntualizó.

“En primer lugar, debemos atender la demanda de India, principal importador mundial de aceite y actor cada vez más protagónico de la economía mundial. Pero también tenemos que diversificar nuestros destinos e identificar más y mejor los nichos de mercado específicos en todo el mundo y aprovechar para abastecerlos”, apuntó.

En ese sentido filtró una crítica al trabajo cruzado de Cancillería y la Secretaría de Agricultura en relación a la búsqueda de mercados. “El servicio interior argentino trabaja en ese sentido, pero seguramente con recursos mejor aplicados en agregados agrícolas puede tener mayor impacto”, deslizó.

Se trata de un aspecto que desde varios puntos de la agroindustria, sostenidamente, remarcan como fundamental para mostrar la producción argentina en el exterior, mantener la fluidez con compradores internacionales y prevenir alteraciones en las relaciones comerciales. Cabe destacar que en la comparativa con sus competidores globales en el rubro agroindustrial la Argentina tiene menos agregados agrícolas que países como Brasil, Australia o el propio Chile.

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MEJORA GENÉTICA

“Debemos trabajar dentro de nuestra cadena adecuando las prácticas de conservación de grano para mantener la calidad de origen. Seguir coordinando esfuerzos, difundiendo buenas prácticas y capacitación es una de las tareas importantes de Asagir en el presente”, pidió Salas Oyarzún.

“Nuestra asociación va a continuar apoyando la divulgación científica como parte de nuestra esencia. Para paralelamente debemos ir reduciendo las brechas entre los ritmos potenciales y los obtenidos a campo. Al expandir el área productiva se hace más evidente el desafío de infraestructura en general y logística en particular, tanto por tierra como fluvial y marítima“, pidieron.

“Esta temática debe ser encarada por el sector público y privado a niveles nacional, provincial y municipal, entendiendo que además de hacernos mucho más competitivos y sostenibles, nos impacta fundamentalmente en nuestra vida cotidiana a quienes vivimos en el interior del país”, sumaron.

CARGA FISCAL

En este aspecto desde Asagir señalaron que “cuando la amenaza de más impuestos, cuotas al comercio y regulaciones se van desvaneciendo, se desatan las fuerzas productivas y esto en el beneficio directo para toda la población”.

“Desatar las fuerzas productivas es una frase, pero quiere decir claramente más inversión y por lo tanto más trabajo productivo y oportunidades de desarrollo. La disminución de la presión impositiva en los impuestos más distorsivos, el impuesto inflacionario, retenciones, ingresos brutos, sellos y como ha quedado demostrado recientemente la tasa vial, son parte de las condiciones necesarias para lograr una normalización económica y un mayor grado de competitividad e inversiones en nuestra economía en general”, apuntaron.

“Nuestra misión es impulsar el desarrollo sostenible del girasol, generando acciones conjuntas en la red agroindustrial”, cerró Salas Oyarzún.

El analista internacional Fabián Calle abrió uno de los paneles»}]]Agricultura – Infocampo