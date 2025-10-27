El futuro de las entregas da su primer paso con las gafas inteligentes enfocadas en repartidores que presentó Amazon
El futuro de las entregas da su primer paso con las gafas inteligentes enfocadas en repartidores que presentó Amazon
Amazon ha dado un paso más en la automatización de su logística: está probando unas gafas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial que prometen revolucionar el trabajo de sus repartidores. Diseñadas para guiar, escanear y detectar errores en tiempo real, el nuevo dispositivo busca aumentar la eficiencia y reducir accidentes en la última milla
Nota original en: GIZMODO