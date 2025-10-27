El futuro de las entregas da su primer paso con las gafas inteligentes enfocadas en repartidores que presentó Amazon



Amazon ha dado un paso más en la automatización de su logística: está probando unas gafas inteligentes impulsadas por inteligencia artificial que prometen revolucionar el trabajo de sus repartidores. Diseñadas para guiar, escanear y detectar errores en tiempo real, el nuevo dispositivo busca aumentar la eficiencia y reducir accidentes en la última milla

Nota original en: GIZMODO