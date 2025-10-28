Las consecuencias de la crisis tienen un profundo impacto en las urnas.

La alianza que gobierna la provincia desde 2023 pierde la confianza del electorado. El pasado domingo, el oficialismo provincial quedó en tercer lugar y perdió 4 diputados.

Si bien Maximiliano Pullaro y el resto de los mandatarios provinciales de Provincias Unidas tenía grandes expectativas en estas elecciones legislativas, el rotundo fracaso del sello federal frenó las aspiraciones de consolidarse como fuerza rumbo a 2027.

Estos comicios evidenciaron el apoyo perdido por el mandatario radical en menos de dos años: tras superar el millón de votos y ser elegido gobernador en septiembre de 2023, no pudo mantener ese respaldo y su fuerza solo obtuvo poco más de 300 mil votos en la provincia de Santa Fe. Esto marcó una pérdida de 700 mil votantes.

En 2023, el entonces candidato por el frente Unidos se impuso al peronista Marcelo Lewandowski y logró el acompañamiento de 1.023.759 santafesinos, algo que nunca antes había ocurrido en el territorio santafesino. De esta manera, se convertía en el gobernador electo con más votos de la historia a nivel provincial: Superó el techo que desde 1.999 ostentaba Carlos Alberto Reutemann, quien en ese entonces había alcanzado los 914.711 votos. En términos porcentuales, Pullaro alcanzó el 58,4 por ciento, casi el doble que su contrincante.

Sin embargo, la confianza depositada en la gestión de Pullaro se fue desvaneciendo poco a poco ante la réplica del modelo de ajuste del presidente Javier Milei.

Mientras Milei miente con que «los salarios volaron en dólares» y Pullaro lo imita asegurando que «los sueldos le ganaron a la inflación», los datos dicen otra cosa. El poder adquisitivo de los trabajadores respecto a servicios básicos como transporte público, electricidad, gas y agua quedó muy debilitado. Además, las medidas establecidas por ambos dirigentes provocaron un fuerte retroceso del aparato productivo y el empleo formal: trabajadores despedidos y suspensiones marcan un panorama crítico.

Sumado a esto, el oficialismo logró victorias en la Legislatura que atentan contra los derechos de los trabajadores: las reformas del sistema previsional y judicial fue muy criticado por diferentes sectores. Este efecto negativo se tradujo rápidamente en las urnas. Si bien logró una victoria en la elección de convencionales constituyentes por distrito único con 484.562 votos (34,61%), estos comicios de abril marcaron la fuga de una importante cantidad de adhesiones: aproximadamente 544.000 votantes menos.

