Comentarios

Historias relacionadas

Duolingo era el ejemplo de cómo una app puede conquistar al mundo. Hoy atraviesa su mayor crisis y la bolsa la está castigando sin piedad

Duolingo era el ejemplo de cómo una app puede conquistar al mundo. Hoy atraviesa su mayor crisis y la bolsa la está castigando sin piedad

Redacción 15/11/2025
El tren imposible: la velocidad que podría cambiar para siempre los viajes en Sudamérica

El tren imposible: la velocidad que podría cambiar para siempre los viajes en Sudamérica

Redacción 14/11/2025
Moscú presentó su robot humanoide, pero este video demuestra por qué no tuvo el éxito que se esperaba

Moscú presentó su robot humanoide, pero este video demuestra por qué no tuvo el éxito que se esperaba

Redacción 13/11/2025