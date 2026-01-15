Comentarios

Historias relacionadas

¡Todos disfrutan del Poli!: comenzó la Colonia Municipal de Adultos Mayores

¡Todos disfrutan del Poli!: comenzó la Colonia Municipal de Adultos Mayores

Redacción 09/01/2026
Todos los chequeos en el CIC: la Municipalidad de San Lorenzo realiza el Circuito Escolar para el próximo ciclo lectivo

Todos los chequeos en el CIC: la Municipalidad de San Lorenzo realiza el Circuito Escolar para el próximo ciclo lectivo

Redacción 08/01/2026
AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. Concurso de Ascenso. Horarios Sede SL Verano.

AMSAFE informa: Cronograma de Cobro. Concurso de Ascenso. Horarios Sede SL Verano.

Redacción 07/01/2026