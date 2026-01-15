El Centro Cultural ofrece múltiples opciones formativas de cara al ciclo lectivo 2026



Desde el 4 febrero se entregarán las fichas de inscripción y los turnos a los interesados en inscribirse en los distintos talleres, cursos y carreras que se dictan en el establecimiento educativo de la Municipalidad de San Lorenzo. En la nota, todos los detalles.

En la primera semana de febrero el Centro Cultural y Educativo Municipal abrirá el período de inscripción correspondiente al ciclo lectivo 2026, que incluye una amplia propuesta de talleres libres, cursos de capacitación, trayecto musical para niños y adolescentes y el CIMA (Curso de Iniciación Musical para Adultos).

En una primera etapa, se realizará la entrega de turnos y formularios para interesados con domicilio en San Lorenzo, quienes deberán presentarse con DNI sin excepción. El trámite se llevará a cabo del miércoles 4 al viernes 6 de febrero, de 14 a 19 h, por orden de llegada, en la Mesa de Entradas del Centro Cultural, ubicado en Entre Ríos 510.

En tanto, la inscripción con turno para vecinos de San Lorenzo se realizará del 11 al 20 de febrero, según el día asignado, también con DNI y planilla completa, con un límite de tres actividades por persona.

Por su parte, los interesados de San Lorenzo sin turno y de otras localidades podrán anotarse desde el 23 de febrero, de 14 a 19.30 h, por orden de llegada y de acuerdo a la disponibilidad de cupos.

Además, el CCEM ofrece las carreras de Profesorado de Música, Profesorado de Artes Visuales y Tecnicatura en Artes Visuales. Para estas propuestas, los informes e inscripciones se brindarán en la Oficina de Alumnado, desde el 9 de febrero, de 14 a 18.30 h, o vía correo electrónico a secretariaccem@yahoo.com.