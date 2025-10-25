El cementerio invisible sobre nuestras cabezas. Medio centenar de restos espaciales bastan para provocar el mayor colapso orbital de la historia



Un informe del Congreso Astronáutico Internacional advierte que eliminar solo 50 objetos podría reducir a la mitad el riesgo global de colisiones. Pero muchos pertenecen a cohetes soviéticos y chinos olvidados desde hace décadas. Cada fragmento inerte es una amenaza que sigue girando, esperando el impacto equivocado.

