El asalto digital que puso a Google en la mira de una de las coaliciones criminales más peligrosas



Un ataque coordinado por un grupo de cibercriminales ha comprometido más de 2,5 millones de registros vinculados a Google Ads. El robo, que involucra a organizaciones ya responsables de otros golpes internacionales, podría derivar en una nueva oleada de fraudes y campañas de phishing a gran escala.

Nota original en: GIZMODO