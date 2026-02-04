Cada 4 de febrero se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1900 – SEMANA DEL FUEGO. La Argentina soporta una ola de calor con 49 grados centígrados de sensación térmica que causa la muerte de 350 personas en Buenos Aires y un total de 475 en todo el país.

1905 – INICIO REVOLUCIÓN RADICAL. Se desata una rebelión cívico militar encabezada por el entonces dirigente de la Unión Cívica Radical Hipólito Yirigoyen para exigir elecciones libres y democráticas al Gobierno de Manuel Quintana, del Partido Autonomista Nacional, al que se acusa de corrupción y fraude electoral.

1923 – NACE TINCHO ZABALA. Nace en Montevideo el actor y humorista uruguayo Tincho Zabala (Martín Pedro Zabalúa), quien recibió tres premios Martín Fierro y ganó popularidad en la Argentina a lo largo de una carrera de seis décadas. Trabajó en el exitoso programa La Tuerca, entre otros de la televisión, y filmó 37 películas.

1938 – BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS. Se estrena en Estados Unidos la película Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje de dibujos animados a color, que fue producida por el dibujante y empresario estadounidense Walt Disney. El filme se basa en el cuento de hadas de los escritores y hermanos alemanes Jacob y Wilhelm Grimm.

1945 – CONFERENCIA DE YALTA. Los presidentes de la Unión Soviética, Joseph Stalin, y de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston Churchill, comienzan una reunión en la ciudad de Yalta (Crimea), donde a lo largo de siete días debaten el reparto del territorio europeo cuando faltaban siete meses para el fin de la

Segunda Guerra Mundial con la derrota de Alemania, Italia y Japón.

1948 – NACE ALICE COOPER. Nace en la ciudad de Detroit (Michigan, EEUU) el músico y cantante estadounidense Alice Cooper (Vincent Damon Furnier), pionero en combinar el rock con elementos de valor teatral en los conciertos, modalidad llamada “shock rock” o “rock teatral”.

1965 – NACE JUAN CURUCHET. Nace en la ciudad bonaerense de Mar del Plata el ciclista Juan Esteban Curuchet, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 2004. Es el deportista argentino con mayor cantidad de participaciones en Juegos Olímpicos (6), al haber competido en los de 1984, 1988, 1996, 2000, 2004 y 2008.

1972 – DETENCIÓN DE ROBLEDO PUCH. La Policía detiene a Carlos Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia argentina, a quien se condena a reclusión perpetua por matar a once personas. Puch, que tenía 20 años al ser detenido, fue descubierto gracias a que su documento de identidad fue hallado en un bolsillo de Héctor Somoza, su cómplice.

1973 – NACE OSCAR DE LA HOYA. Nace en la ciudad de Los Ángeles (California, EEUU) el boxeador mexicano-estadounidense Óscar de la Hoya, campeón mundial en seis categorías de boxeo (superpluma, ligero, superligero, welter, superwelter y mediano). Disputó 45 peleas, con 39 victorias, 30 de ellas por KO.

1987 – RAMONES EN ARGENTINA. La banda de punk rock Ramones toca por

primera vez en la Argentina, en un concierto en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. Fue el primero de los veinte recitales que la banda realizó en el país en un lapso de ocho años.

2004 – MARK ZUCKERBERG. El estudiante Mark Zuckerberg y algunos de sus compañeros en la Universidad de Harvard lanzan thefacebook.com, que se convertirá luego en Facebook y después en Meta, la red social con más usuarios en el mundo (unos 2.300 millones registrados).

2024 – CONTRA EL CÁNCER. Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, instituido por la Organización Mundial de la Salud para aumentar la concientización sobre esa grave enfermedad y promover las investigaciones para prevenirla y curarla.

TELAM