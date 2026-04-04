Cada 4 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1823 – CIUDAD DE TANDIL. El brigadier Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, funda el Fuerte de la Independencia, primer nombre de la ciudad de Tandil, cabecera del partido bonaerense homónimo.

1915 – NACE MUDDY WATERS. Nace en el condado de Issaquena (Misisipi, EEUU) el músico de blues estadounidense Muddy Waters (McKinley Morganfield). Fue uno de los más destacados e influyentes de la historia de ese género músical. Es considerado el padre del subgénero Chicago blues, inspirador del blues británico.

1949 – FUNDACIÓN DE LA OTAN. Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido firman el Tratado de Washington, el orígen de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la alianza militar de defensa ante la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1952 – NACE GARY MOORE. Nace en la ciudad de Belfast (Irlanda del Norte) el músico y compositor norirlandés Gary Moore (Robert William Gary Moore). Fue uno de los más destacados guitarristas del rock blues y el hard rock. Su carrera duró cuatro décadas y comenzó a la edad de 16 años.

1965 – ROBERT DOWNEY JR. Nace en la ciudad de Nueva York el actor y productor estadounidense Roberto Downey Jr. Ganó tres premios Globo de Oro y es famoso por sus trabajos en las películas Iron Man, Chaplin y Sherlock Holmes.

1968 – LUTHER KING. El pastor estadounidense Martin Luther King, ganador del Nobel de la Paz por su lucha en defensa de los derechos de los afroamericanos, es asesinado de un balazo, a la edad de 39 años. Sucedió mientras pronunciaba un discurso en un hotel de Memphis (Tennessee, EEUU). El crimen desató una ola de protestas y disturbios en 60 ciudades estadounidenses. El asesino fue condenado a 99 años de prisión.

1969 – CORAZÓN ARTIFICIAL. El cardiocirujano estadounidense Denton Cooley y su colega argentino Domingo Liotta conectan por primera vez un dispositivo mecánico al corazón de un enfermo que había sufrido un paro cardíaco en el hospital Metodista San Lucas de Houston (Texas, EEUU), uno de los grandes hitos de la medicina. El paciente sobrevivió cuatro días con asistencia cardíaca artificial.

1975 – MICROSOFT CORPORATION. Los empresarios estadounidenses Bill Gates y Paul Allen fundan en la ciudad de Albuquerque (Nuevo México, EEUU) al gigante informático Microsoft (acrónimo de microcomputer y software).

1979 – NACE HEATH LEDGER. Nace en la ciudad de Perth (Australia Occidental) el actor australiano de cine y televisión Heath Ledger,, ganador de un premio Óscar, un BAFTA y un Globo de Oro por su icónica interpretación del Joker en el filme Batman, el caballero de la noche (The Dark Knight).

1990 – PEOR ES NADA. El Canal 13 de televisión emite el primer programa de la serie Peor es nada, conducido por Jorge Guinzburg y en el que también se destacó el cantautor y actor Horacio Fontova. El programa, que luego emitió el canal América, fue uno de los grandes éxitos de la televisión argentina en la década de 1990.

2007 – CARLOS FUENTEALBA. El maestro neuquino Carlos Fuentealba es herido de gravedad al recibir el disparo de una granada de gas lacrimógeno efectuado a quemarropa por un policía de la provincia de Neuquén en un hecho de represión ilegal de piquetes del sindicato docente ATEN que cortaba una ruta para reclamar aumentos salariales.

2000 – LEÓN GIECO. El músico y cantautor León Gieco realiza un recital en la base Marambio en la Antártida como cierre de la gira Argentina en vivo. Durante el show la térmica alcanzó los 46 grados centígrados bajo cero.

2012 – TORNADO. Un fuerte temporal desata cuatro tornados que azotan a la mayoría de las localidades del Gran Buenos Aires y a parte de la capital federal, lo que causa la muerte de 27 personas y casi un millar de heridos. Fue la tormenta más destructiva registrada en la historia del Área Metropolitana de Buenos Aires.

2019 – ALBERTO CORTÉZ. A la edad de 79 años muere en la villa de Móstoles (Madrid, España), el poeta y cantautor argentino Alberto Cortez (José Alberto García Gallo), autor de Cuando un amigo se va y A partir de mañana, entre otras populares canciones.

2023 – PELIGRO DE LAS MINAS. Se celebra el Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas, instituido por las Naciones Unidas.

Efemérides del 4 de abril.

TELAM