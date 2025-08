2003 – JAVIER MASCHERANO. Debuta en la Primera División de River Plate el mediocampista Javier Mascherano, en partido un que su equipo ganó por 2-1 a Nueva Chicago. En River jugó 46 partidos y marcó un gol. Formó parte de la selección argentina entre 2003 y 2018 y fue su capitán entre 2008 y 2011.



1492 – CRISTÓBAL COLÓN. Contratado por la corona de Castilla, el navegante y cartógrafo genovés Cristóbal Colón zarpa desde el puerto español de Palos de la Frontera al mando de las carabelas Pinta y Niña y la nao Santa María en busca de una ruta hacia las Indias Orientales. Dos meses después llegó al archipiélago americano de Bahamas. Colón hizo otros tres viajes a lo que llamó las Indias Occidentales.

1823 – REMEDIOS DE ESCALADA. Muere en Buenos Aires, a la edad de 25 años, María de los Remedios Carmen Escalada, esposa del general José de San Martín y madre de Merceditas San Martín.

1916 – CHARRO MORENO. Nace en Buenos Aires el ex futbolista José Manuel «El Charro» Moreno, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol del siglo XX. Formó parte del equipo de «La máquina» de River Plate, con el que ganó seis campeonatos entre 1936 y 1947. Recibió el Premio Konex de Platino en 1980.

1926 – TONY BENNET. Nace en el condado neoyorquino de Queens el cantante de jazz y baladista estadounidense Tony Bennet (Anthony Benedetto) ganador de 19 premios Grammy y dos Emmy. Vendió más de 50 millones de discos.

1944 – NINO BRAVO. Nace en el municipio valenciano de Ayelo de Malferit el cantante español Nino Bravo (Luis Manuel Ferri Llopis), referente de la balada romántica, quien publicó cinco discos como solista y una treintena de recopilaciones de sus canciones más populares.

1952 – NITO MESTRE. Nace en Buenos Aires el músico Nito Mestre, cantante y guitarrista del dúo Sui Generis junto a Charly García, a quien conoció en los años ’70, cuando ambos cursaban estudios secundarios en el liceo militar Dámaso Centeno del barrio porteño de Caballito.

1963 – THE BEATLES. La legendaria banda británica de pop rock The Beatles toca por última vez en The Cavern Club, el bar de Liverpool donde actuó un total de 292 veces. Las entradas para el que sería el último concierto del «cuarteto de Liverpool» se vendieron en media hora.

1963 – JAMES HETFIELD. Nace en la ciudad de Downey (California, EEUU) el cantante y guitarrista James Hetfield, vocalista y compositor principal de la banda de thrash metal Metallica, que vendió más de 120 millones de discos

DIA NACIONAL DEL PESCADOR DEPORTIVO. Se celebra en conmemoración del 3 de Agosto de 1903 cuando se fundó el Club de Pescadores de Buenos Aires, el primero del país.

