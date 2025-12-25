Cada 26 de diciembre se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1893 – MAO ZEDONG. Nace en la comuna china de Shaoshan el político comunista Mao Zedong, más conocido como Mao Tse Tung. Fue el líder de la revolución de 1949 en la que fundó la República Popular China.

1904 – ALEJO CARPENTIER. Nace en la ciudad suiza de Lausana el escritor cubano Alejo Carpentier, uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana. Su obra es considerada fundamental en la literatura del siglo XX en lengua española. Es el autor de Concierto Barroco y El siglo de las luces.

1947 – VÍCTOR HUGO MORALES. Nace en la ciudad de Cardona (Soriano,Uruguay) el periodista y locutor uruguayo Víctor Hugo Morales, conductor de radio y televisión. Se lo considera como uno de los grandes relatores deportivos de habla hispana.

1962 – BAHIANO. Nace en Buenos Aires el músico y conductor argentino Fernando Javier Luis Hortal, más conocido como Bahiano,compositor de la banda Los Pericos, la precursora del movimiento de reggae en la Argentina. Bahiano lleva grabados seis discos como solista.

1963 – LARS ULRICH. Nace en el municipio de Gentofte (Isla de Selandia, Dinamarca) el músico y compositor danés Lars Ulrich, baterista y fundador junto a James Hetfield de la banda estadounidense de thrash metal Metallica, con la que vendió más de 120 millones de discos.

1966 – GUILLERMO STÁBILE. A los 61 años muere en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Guillermo Stábile, primer goleador en la historia de la Copa Mundial: marcó ocho goles para la selección argentina subcampeona en Uruguay 1930. Fue DT del equipo albiceleste (1939 y 1958 y 1960 y 1961) y logró un récord de siete títulos oficiales (6 Copas América y un Campeonato Panamericano). Jugó en Huracán y en el Nápoles y el Genoa italianos.

1967 – MAGICAL MYSTERY TOUR. La cadena británica BBC TV emite el filme Magical Mystery Tour, de una hora de duración y protagonizado por la banda de rock The Beatles. El filme no fue bien recibido por el público y la crítica, pero ahora es considerado de culto en la historia de la popular banda británica.

1972 – ESTEBAN FUERTES. Nace en la ciudad bonaerense de Coronel Dorrego el exfutbolista Esteban “Bichi” Fuertes, máximo goleador de la historia de Colón de Santa Fe con 144 tantos. Con River Plate ganó el Torneo Clausura 2003.

1976 – SEX PISTOLS. La banda británica de punk Sex Pistols graba un disco simple con la canción God Save The Queen, considerada como un ataque directo a la Reina Isabel II de Inglaterra y una burla a la corona. Los medios de comunicación de la BBC británica se negaron a difundir la canción, que lleva el mismo nombre del himno del Reino Unido.

2004 – SUMATRA ANDAMAN. En el océano Índico se desata el terremoto submarino Sumatra Andaman frente a las costas de Banda Aceh (Indonesia) que causó tsunamis que costaron la vida de casi 300.000 personas en cinco países de la región. Fue el segundo terremoto más grande registrado desde la invención del sismógrafo (1875), detrás del ocurrido en Valdivia (Chile) en 1960.

2013 – GABRIEL MILITO. En el estadio Libertadores de América se juega el partido despedida del marcador central Gabriel Milito, referente de Independiente, donde inició su carrera y con el que ganó el campeonato Apertura 2002. Asistieron grandes figuras del fútbol sudamericano, entre ellas, Diego Forlán, Esteban Cambiasso, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti y Javier Mascherano.

2013 – DOCTOR TANGALANGA. A la edad de 97 años muere en Buenos Aires el humorista Tangalanga (Julio Victorio de Rissio), quien ganó popularidad por las grabaciones de sus bromas telefónicas a personas desconocidas.

TELAM