Cada 25 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1807 – PARLAMENTO BRITÁNICO. El Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña aprueba una ley que prohíbe el comercio de esclavos en todas las colonias del extenso imperio británico en lo que se considera el principio del fin de la esclavitud.

1903 – RACING CLUB. En la ciudad bonaerense de Avellaneda se funda Racing Club, el primer equipo del mundo en ganar siete campeonatos consecutivos en la era amateur (de 1913 a 1919). Fue también el primer equipo argentino en ganar un campeonato mundial de clubes.

Primeros dos escudos de Racing.

1911 – TRIANGLE SHIRTWAIST. Un incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de la ciudad de Nueva York (EEUU) causa la muerte de 129 planchadoras y costureras y de otros 17 empleados varones, la mayoría inmigrantes. Unos 70 trabajadores fueron heridos. Fue el desastre industrial con más muertos en la historia de la ciudad estadounidense.

1942 – NACE ARETHA FRANKLIN. Nace en la ciudad de Memphis (Tennessee, EEUU) la cantante estadounidense de jazz, gospel y R & B Aretha Franklin, apodada “la reina del soul», una de las artistas más influyentes de la música contemporánea.

1946 – BANCO CENTRAL. Un decreto del régimen militar encabezado por el general Edelmiro Julián Farrel dispone la nacionalización del Banco Central, creado en 1935 con un 50% de capital en manos de bancos nacionales y extranjeros. El banco toma el control del tipo de cambio y apunta a promover la inversión productiva.

1947 – NACE ELTON JOHN. Nace en el condado inglés de Middlesex el pianista, cantante y compositor británico Elton John (Reginald Kenneth Dwight), uno de los músicos más exitosos de la historia. Con una carrera de más de 50 años, ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.

1957 – TRATADO DE ROMA. Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos firman en Roma el acuerdo que dio origen a la actual Unión Europea. El Tratado de Roma entró en vigor el 1 de enero de 1958, luego de haber sido aprobado por los parlamentos de los seis países.

1965 – NACE SARAH J. PARKER. Un 25 de marzo nace en la ciudad de Nelsonville (Ohio, EEUU) la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker. Es popularmente conocida por protagonizar la exitosa serie de televisión Sex and the city, por la que ganó cuatro Globos de Oro.

1970 – EL SANTO DE LA ESPADA. Se estrena en Buenos Aires la película El santo de la espada, clásico del cine argentino dirigido por Leopoldo Torre Nilsson y protagonizada por Héctor Alterio, Alfredo Alcón y Evangelina Salazar.

1972 – DEEP PURPLE. La banda británica de hard rock Deep Purple lanza en el Reino Unido el álbum Machine head. Es su sexto disco de estudio y contiene los exitosos temas Smoke on the water y Highway Star.

1977 – RODOLFO WALSH. Luego de escribir una «Carta abierta a la Junta Militar», el periodista y escritor Rodolfo Walsh es secuestrado y asesinado por un “grupo de tareas” de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).

1989 – 40 DIBUJOS AHÍ EN EL PISO. Se publica “40 dibujos ahí en el piso», el álbum debut de la banda de rock Divididos, que surgió luego de la disolución de Sumo. El disco tiene trece canciones, entre ellas el cover “Light my fire” de la banda estadounidense The Doors.

2016 – ROLLING STONES. La banda británica de rock The Rolling Stones ofrece un recital en La Habana, el primero suyo en Cuba. Al concierto gratuito asistieron unos 500.000 espectadores.

2024 – VÍCTIMAS DE LA ESCLAVITUD. El 25 de marzo se celebra el Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. La Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó este día en 2007.

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Efemérides del 25 de marzo.

TELAM