Cada 23 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.

1616 – WILLIAM SHAKESPEARE. A la edad de 52 años muere en el municipio inglés de Stratford-upon-Avon el dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare, el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal.

1893 – FÚTBOL ARGENTINO. Se disputa la jornada inaugural del primer campeonato oficial de Primera División con los siguientes partidos: Flores Athletic Club. 2 – Quilmes 0 y Lomas Athletic Club 3 – Buenos Aires & Rosario Railway 0.

1932 – NACE CACHO FONTANA. Nace en Buenos Aires el locutor y presentador Cacho Fontana (Norberto Palese), quien entre mediados de los años ‘50 y 1980 fue la voz por excelencia de la radio argentina y uno de los grandes conductores de televisión. Ganó catorce Martín Fierro, entre otros premios.

1954 – NACE MICHAEL MOORE. Nace en el pueblo de Flint (Michigan, EEUU) el cineasta y escritor estadounidense Michael Moore, ganador en 2002 de un Premio Óscar por su documental “Bowling for Columbine” sobre la Masacre de Columbine, en la que dos estudiantes secundarios mataron a tiros a doce compañeros y a un profesor de una escuela en el estado de Colorado.

1961 – NACE REP. Nace en Buenos Aires el dibujante y humorista gráfico Miguel Repiso, más conocido como Rep, quien en 2009 fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

1969 – JOE COCKER. El cantante británico Joe Cocker publica “With a little help from my friends”, su primer disco de estudio que lleva el nombre de la canción compuesta por los beatles John Lennon y Paul McCartney. Fue certificado como disco de oro en Estados Unidos y alcanzó el puesto 35 en la lista Billboard 200.

1971 – STICKY FINGERS. Se lanza en Londres el álbum Sticky Fingers, considerado uno de los mejores de la banda británica de rock The Rolling Stones. La tapa fue diseñada por Andy Warhol. Fue el noveno disco de los Stones en el Reino Unido y el undécimo en Estados Unidos.

1976 – 1° DISCO DE RAMONES. Sale a la venta en Estados Unidos el álbum debut de Ramones, que llevó el nombre de la banda de punk rock y es considerado uno de los más destacados e influyentes de ese género musical.

1985 – INICIO PERESTROIKA. Mijaíl Gorbachov, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pone en marcha la Perestroika (reestructuración), como llamó a las medidas políticas y económicas que desembocaron en la disolución del bloque de países comunistas surgido luego de la II Guerra Mundial.

2005 – ME AT THE ZOO. Se publica el primer video en Youtube, la plataforma audiovisual más grande del mundo. Dura 19 segundos y fue filmado y publicado desde la ciudad de San Diego (California, EEUU) por el usuario Jawed con el título Me at the zoo (Yo en el zoológico). El autor (Jawed Karim) es uno de los fundadores de Youtube, el segundo buscador más popular del mundo detrás de Google, su actual propietario.

2017 – LIONEL MESSI. El astro argentino Lionel Messi anota su gol número 500 con la camiseta del Barcelona. Fue en la victoria por 3-2 ante el Real Madrid en el superclásico español disputado en el estadio Santiago Bernabéu. “La Pulga” fue figura y marcó dos goles.

2023 – DÍA DEL LIBRO. Se celebra el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, instituido en 1995 por la UNESCO para fomentar la cultura, la lectura y la protección de la propiedad intelectual.

FUENTE: NUEVAREGION + TELAM