Cada 18 de abril se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1506 – BASÍLICA SAN PEDRO. El papa Julio II coloca la piedra basal de lo que será la basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano, en un lugar cercano a lo que fue el circo de Nerón donde fue martirizado y enterrado el apóstol Pedro, difusor del cristianismo en el imperio romano. La construcción de la basílica más importante de la Iglesia católica concluyó en 1626.

1897 – UNIVERSIDAD DE LA PLATA. Comienza a funcionar la Universidad de La Plata en la capital bonaerense con la apertura de las facultades de Derecho, de Físico Matemáticas y de Química además de una Escuela de Parteras. En 1905, pasó a llamarse Universidad Nacional de La Plata por iniciativa del doctor Joaquín Víctor González, el primer rector de la entidad académica.

1902 – ENRICO CARUSO. El tenor italiano Enrico Caruso realiza en la ciudad de Milán (Lombardía, Italia) la grabación de “Vesti la giubba”, de Leoncavallo. Fue el primer disco en vender un millón de copias. El “Gran Caruso” fue uno de los primeros cantantes en grabar su voz.

1909 – JUANA DE ARCO. El papa Pío X beatifica a Juana de Arco en una ceremonia en la catedral de Notre Dame de París. La “Doncella de Orleans”, quien guió al Ejército francés en la guerra contra Inglaterra para lograr que Carlos VII fuera coronado rey de Francia, fue canonizada en mayo de 1920 en la basílica de San Pedro.

1938 – FRAGATA SARMIENTO. Comienza el último viaje de instrucción de la fragata ARA Presidente Sarmiento, el primer buque escuela moderno que tuvo la Argentina. Construida en Inglaterra, realizó 39 viajes alrededor del mundo con un recorrido total de más de un millón de millas marinas. La fragata, que en 1962 fue declarada Monumento Histórico, está anclada en el Dique III del barrio porteño de Puerto Madero.

1955 – ALBERT EINSTEIN. A la edad de 76 años muere en la ciudad estadounidense de Princeton el físico de origen alemán Albert Einstein, autor de la Teoría de la Relatividad Especial (1905) y Premio Nobel de 1921. Einstein es considerado el científico más importante y popular del siglo XX.

1976 – RODRIGO DE LA SERNA. Nace en Buenos Aires el actor Rodrigo de la Serna, ganador de tres Martín Fierro y dos Cóndor de Plata, entre otros premios. Se destacó por sus papeles como Alberto Granado, compañero de viaje del revolucionario Ernesto “Che” Guevara en el filme Diarios de motocicleta y en el del papa Francisco en Llámame Francisco.

1993 – DEBUTA GALLARDO. Con la camiseta de River Plate debuta en la Primera División del fútbol argentino el volante ofensivo Marcelo Gallardo, actual director técnico del equipo “millonario”. Fue en la victoria riverplatense por 2-0 ante Newell’s Old Boys. Sumando sus conquistas como jugadores y técnicos “millonarios”, el “Muñeco” y Ángel Labruna comparten el récord de ser los más ganadores de la historia del club, con un total de 22 títulos.

1995 – ARTURO FRONDIZI. A la edad de 86 años muere en Buenos Aires el expresidente Arturo Frondizi, fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo, quien fue derrocado en 1962 luego de soportar una treintena de planteos militares.

2023 – DÍA DEL RADIOAFICIONADO. Se celebra el Día Mundial del Radioaficionado en conmemoración de la fecha de 1925 en la que se fundó la Unión Internacional de Radioaficionados.

2023 – MONUMENTOS Y SITIOS. Se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, instituido desde 1983 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para promover la toma de conciencia sobre “la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación”.

Efemérides del 18 de Abril.

NUEVAREGION.COM + TELAM