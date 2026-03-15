Cada 16 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1190 – MASACRE DE YORK. En medio de una ola antisemita, grupos de manifestantes alentados por la nobleza asesinan a toda la comunidad judía de York, que se había refugiado en el castillo real de esa ciudad inglesa. La Masacre de York fue el corolario de una de las peores persecuciones antisemitas de toda la Edad Media.

1812 – MARIANO MORENO. El abogado Mariano Moreno, secretario de la Primera Junta de gobierno autónomo de España, inaugura la primera biblioteca pública de Buenos Aires, en la esquina de las actuales calles de Moreno y Perú.



1812 – GRANADEROS A CABALLO. El general José de San Martín crea el Regimiento de Granaderos a caballo, del que fue su primer jefe y con el que luchó en la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata para independizarse de España. En la actualidad, el regimiento es la guardia presidencial y tiene diversas funciones protocolares.

1840 – NACE JOSÉ G. BROCHERO. Nace en la localidad cordobesa de Villa Santa Rosa el sacerdote José Gabriel del Rosario Brochero, popularmente conocido como «el cura gaucho», el primer santo nacido y fallecido en Argentina. Una villa cordobesa lleva su nombre. En 2016 fue canonizado por el papa Francisco.

1926 – NACE JERRY LEWIS. Nace en la ciudad de Newark (Nueva Jersey, EEUU) el actor y comediante Jerry Lewis, uno de los más destacados del cine estadounidense de los años 50 y 60. Ganó dos premios del Festival de Cine de Venecia y actuó en más de 60 películas.



1938 – NACE CARLOS S. BILARDO. Nace en el barrio porteño de La Paternal el médico, ex futbolista y entrenador Carlos Salvador Bilardo, técnico de la selección argentina campeona del Mundial de México ‘86 y subcampeona de Italia ‘90. Como jugador de Estudiantes de La Plata fue tres veces campeón de la Copa Libertadores de América (1968-1970) y de la Intercontinental de 1968.

1940 – FALLECE SELMA LAGERLÖF. A la edad de 81 años muere en la casa de campo de Marbacka (Värmland, Suecia) la escritora sueca Selma Ottilia Lagerlöf, la primera mujer en recibir un Premio Nobel de Literatura, el de 1909.



1949 – NACE SERGIO DENIS. Nace en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez el músico, compositor y cantante Sergio Denis (Héctor Omar Hoffmann Fenzel), popular autor de clásicos como Un poco loco, Gigante chiquito y Te quiero tanto, entre otros temas.



1949 – JUAN D. PERÓN. El presidente Juan Domingo Perón jura la Constitución Nacional reformada en 1949, que incorporó los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad.

1995 – ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD. Misisipi se convierte en el último de los estados de Estados Unidos en prohíbir la esclavitud, al terminar el proceso de ratificación de la XIII Enmienda de la Constitución estadounidense, que había sido aprobada en 1864.

2013 – SAN LORENZO. El equipo de San Lorenzo viste una camiseta en honor al arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, hincha del club que acababa de ser elegido Papa. Fue en el partido que “El ciclón de Boedo” ganó por 2-0 en su visita a Colón de Santa Fe. Esa camiseta es la única de un equipo argentino exhibida en el Museo de la FIFA.



2014 – LIONEL MESSI. El astro argentino Lionel Messi marca tres de los goles con los que el Barcelona aplastó por 7 a 0 al Osasuna en partido de la Liga de España, con lo que se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo más popular de Cataluña.

2019 – FÚTBOL FEMENINO. La Asociación del Fútbol Argentino anuncia la creación de la Liga Profesional.

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