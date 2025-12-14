1947 – PATRICIO CONTRERAS. Nace en Santiago de Chile el actor de cine, teatro y televisión chileno Patricio Contreras, ganador de tres premios Cóndor de Plata, uno de ellos como mejor actor de reparto en la película La historia oficial (1985), ganadora de un Óscar al mejor filme de habla no inglesa.

1832 – ALEXANDRE EIFFEL. Nace en la ciudad de Dijon (Borgoña, Francia) el ingeniero civil francés Alexandre Eiffel, diseñador de la torre Eiffel, que construyó para la Exposición Universal de París de 1889 y se convirtió en símbolo de la capital francesa. También diseñó varios puentes de la red ferroviaria francesa, entre otras grandes obras.

1961 – ADOLF EICHMANN. Un tribunal israelí condena en Jerusalen al exjerarca nazi Adolf Eichmann a morir en la horca al hallarlo culpable del genocidio de millones de judíos durante el Tercer Reich alemán en la Segunda Guerra Mundial. La sentencia se cumplió el 31 de mayo de 1962 en la prisión israelí de Ramla.

1966 – WALT DISNEY. A la edad de 65 años muere en la ciudad de Burbank (California, EEUU) el dibujante, guionista y empresario estadounidense Walt Disney, pionero en la industria de la animación y ganador de 22 premios Óscar.

1969 – JOHN LENNON. En el Lyceum Theatre de Londres, el exbeatle John Lennon ofrece el que sería su último concierto en el Reino Unido. Fue en el recital “Paz para la Navidad”, organizado por la UNICEF, en el que fue acompañado por el también exbeatle George Harrison, por Erik Clapton y Billy Preston, entre otros artistas.

1983 – RAÚL ALFONSÍN. El presidente Raúl Alfonsín crea la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para que investigue y denuncie violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. La CONADEP fue presidida por el escritor Ernesto Sábato.

1991 – LUCIANO PAVAROTTI. El tenor italiano Luciano Pavarotti ofrece un concierto en la avenida 9 de Julio de Buenos Aires ante unos 200.000 espectadores. Un día antes, la banda de rock Soda Stereo había marcado un récord al reunir a 250.000 fans en un recital en la emblemática avenida porteña.

1993 – ARIEL ORTEGA. El delantero Ariel Ortega debuta en la selección argentina, en partido amistoso con victoria por 2-1 ante Alemania que se jugó en un estadio de la ciudad estadounidense de Miami. Con la camiseta albiceleste, el “Burrito” Ortega disputó los mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

1995 – UNIÓN EUROPEA. Los países de la Unión Europea acuerdan en Madrid la creación de una moneda única, el euro, que se puso en circulación en enero de 2002. El euro rige actualmente en Alemania, Austria, Bélgica,Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

2023 – DÍA DEL CAMIONERO. Se celebra el Día del Camionero por la fecha de 1967 en la que se firmó el primer Convenio Colectivo de Trabajo que incluyó al sindicato de choferes de camiones.

