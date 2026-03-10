Cada 10 de marzo se celebran y conmemoran fechas que marcaron un antes y un después tanto en Argentina como en el mundo.



1906 – CATÁSTROFE DE COURRIERES. Una explosión destruye a la mina de carbón de la empresa francesa Courrieres en el norte de Francia. En ella mueren 1.099 trabajadores, entre ellos decenas de niños, siendo el peor siniestro en la historia de la minería europea. La catástrofe de Courrieres solo es superada por la ocurrida en la mina china de carbón Benxihu, en abril de 1942, cuando murieron 1.549 mineros.

1927 – NACE RAMÓN AYALA. Nace en la localidad misionera de Garupá el poeta, escritor, pintor y cantautor Ramón Ayala (Ramón Gumercindo Cidade), uno de los máximos representantes de la música del Litoral argentino.

1940 – NACE CHUCK NORRIS. Nace en el pueblo de Ryan (Oklahoma, EEUU) el actor estadounidense Chuck Norris (Carlos Ray Norris), campeón mundial del arte marcial chino Tang soo do y fundador de una cadena de escuelas de «karate coreano». A lo largo de su carrera, filmó más de 40 películas, entre ellas El furor del dragón, junto al célebre Bruce Lee.

1950 – NACE PAPPO. Nace en Buenos Aires el músico y compositor Norberto “Pappo” Napolitano, uno de los precursores del rock y el blues en Argentina. Fue uno de los mejores guitarristas del mundo, dijo su célebre colega estadounidense B.B. King. “Pappo” formó parte de las legendarias bandas de rock argentino Los gatos y Los abuelos de la nada.

1958 – NACE SHARON STONE. Nace en la ciudad de Meadville (Pensilvania, EEUU) la modelo, actriz y productora estadounidense Sharon Stone, quien destacó por sus papeles en las películas Casino -con la que ganó un premio Globo de Oro-, The practice -que le valió un Emmy- y Basic Instinct.

1961 – NACE MAVI DÍAZ. Nace en la ciudad de Bruselas la cantante y compositora Mavi Díaz (María Victoria Díaz), vocalista del grupo femenino de pop rock Viuda e Hijas de Roque Enroll durante la década de 1980. Actualmente es la directora de Radio Nacional Folklórica.

2001 – GRAN HERMANO. El canal de televisión Telefé emite el primer programa del reality show Gran Hermano, uno de los ciclos más exitosos de las pantallas argentina y otros países. La franquicia argentina del programa neerlandés Big Brother, creado por John de Mol, se emitió luego por el canal América TV.

2006 – FALLECE ALBERTO MIGRÉ. A la edad de 74 años muere en Buenos Aires, el libretista y productor de televisión Alberto Migré (Felipe Alberto Milletari Miagro), autor de varias de las telenovelas más exitosas de la Argentina, entre ellas Rolando Rivas, taxista y Pobre diabla.

2007 – FALLECE RICARDO ESPALTER. Muere en la ciudad de Maldonado (Uruguay), a la edad de 82 años, el popular actor y humorista uruguayo Ricardo Espalter Arrieta, famoso por sus personajes en los exitosos programas de la televisión argentina Hiperhumor y Telecómicos. Ganó popularidad con su personaje del “Toto Paniagua”.

2016 – FALLECE ROBERTO PERFUMO. A la edad de 73 años muere en Buenos Aires el exfutbolista, entrenador y periodista deportivo Roberto Alfredo Perfumo, uno de los mejores marcadores centrales de la historia del fútbol argentino. Jugó en Racing Club y River Plate y en el Cruzeiro de Brasil. Dirigió a Racing, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Olimpia de Paraguay.

2024 – DÍA DEL GUITARRISTA. Se celebra el Día Nacional del Guitarrista en conmemoración del nacimiento de Norberto «Pappo» Napolitano, uno de los más virtuosos guitarristas del rock argentino.

TELAM